Pelle secca? Non fare queste 5 cose sotto la doccia

Hai la pelle secca e sensibile? Attento a come ti fai la doccia. Ci sono dei gesti che dovresti assolutamente evitare.

La pelle secca è estremamente sensibile e in quanto tale necessita di cure ed accorgimenti speciali anche durante la detersione. Scegliere il sapone giusto, la corretta temperatura dell’acqua e asciugarsi nel modo corretto potrebbe migliorare notevolmente la condizione della tua pelle. Scopri quali sono i gesti giusti da adottare.

Pelle secca? Ecco come lavarti per non danneggiarla

La condizione di secchezza della tua pelle potrebbe peggiorare dopo la doccia se non eviterai di commettere questi comuni gesti. Ecco gli errori da evitare:

1/ Fare docce con acqua troppo calda

Molte persone amano abbandonarsi al getto dell’acqua bollente e vedere la pelle fumante. Ricorda che il getto di acqua molto calda specie ne giorni di freddo intenso, danneggia la pelle. L’acqua troppo calda priva la pelle del suo strato di sebo, quello strato di grasso naturale che funge da scudo protettivo. Le docce troppo calde favoriscono eczema e prurito, preferendo l’acqua di qualche grado inferiore favorisci la salute della pelle.

2/ Utilizzare sapone troppo aggressivi

Un sapone che produce molta schiuma è sicuramente un sapone troppo aggressivo per la pelle tendente ad essere secca. Questo sapone eccessivo è nemico del sebo, lo scudo della pelle di cui vi abbiamo parlato al punto precedente. I tensioattivi, ovvero le sostanze che generano schiuma, sono sostanze chimiche che eliminano non solo lo sporco dalla pelle ma anche il sebo che la pelle produce per essere meno secca e ruvida. Opta per saponi neutri, delicati e privi di additivi.

3/ Non risciacquare bene la pelle

Hai l’abitudine di uscire dalla vasca e indossare l’accappatoio senza risciacquarti con acqua corrente? Secondo gli esperti commetti un gravissimo errore. Risciacquando la pelle elimini eventuali residui di sapone che altrimenti restano sulla pelle e favoriscono l’insorgere di irritazione e secchezza cronica. Il sapone contiene sostanze chimiche irritanti.

4/ Asciugare strofinando troppo forte con l’asciugamano

Chi ha la pelle secca tende a rimuovere le squame strofinando energicamente. Questo peel peggiora la condizione della pelle secca. Se hai la pelle secca hai una pelle delicata, asciugala cn gentilezza tamponando lievemente.

5/ Dimenticare di idratare la pelle dopo la doccia

Infine molte persone dimenticano di idratare la pelle dopo la doccia. Applicare la crema richiede tempo e una buona applicazione richiede un buon massaggio che inoltre favorisce il tono e l’elasticità della pelle. Prenditi il tempo da dedicare a questo passaggio non trascurabile e noterai risultati sorprendenti.