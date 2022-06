Hai la pelle secca? Elimina questi ingredienti dalla tua routine di bellezza

Ti ritrovi spesso con la pelle secca e non sai il motivo? Forse stai usando dei prodotti con degli ingredienti che dovresti evitare.

Molte di noi ci sono già passate e come ben sai, quando si tratta di pelle secca è importante utilizzare i giusti prodotti.

Per questo motivo è altrettanto importante identificare le formule corrette da acquistare, soprattutto per quanto riguarda i prodotti make up.

Sbarazzati in modo definitivo della pelle secca

A prescindere dal tipo di pelle, è necessario individuare gli ingredienti consigliati per il proprio tipo di pelle. Per le persone con la pelle secca, gli esperti consigliano di puntare sugli ingredienti idratanti che la rimpolpano e la proteggono, come nel caso dell’acido ialuronico.

Quest’ultimo infatti è un umettante e come tale è ottimo per la pelle secca in quanto attira l’acqua nella pelle. Tra questi troviamo anche l’acido ialuronico e la glicerina. Anche gli emollienti sono perfetti per la pelle secca perché la ammorbidiscono sigillandone l’idratazione. E’ il caso ad esempio dell’olio minerale. Però attenzione, usa gli emollienti con cautela, soprattutto se sei incline a soffrire di bruciori. Ovviamente non tutti gli ingredienti sono adatti. Per questo motivo vogliamo aiutarti elencandoti gli ingredienti da evitare quando si tratta di prodotti per il trucco.

Evita ingredienti con l’alcool sulla pelle secca

Si tratta ovviamente di un ingrediente molto comune, presente in diversi prodotti. Qualsiasi tipologia di alcol è sconsigliata per chi soffre di pelle secca. Non solo, è un ingrediente che potrebbe scatenare perfino eczemi e psoriasi.

I parabeni

Innanzitutto spieghiamo bene di cosa si tratta. I parabeni non sono altro che dei conservanti e degli ingredienti sintetici aggiunti ai prodotti per allungarne la durata di conservazione. Per la pelle secca potrebbero essere irritanti semplicemente perché coloro che hanno questa tipologia di pelle sono più inclini ad allergie ed irritazioni. Ovviamente non significa che da adesso in poi devi utilizzare solamente prodotti naturali però dovresti magari essere più cosciente della possibile presenza di questa tipologia di ingredienti.

Fragranze

Anche se le fragranze vengono spesso aggiunte ai vari prodotti per renderli profumati, possono nuocere alla pelle secca, causando possibili irritazioni. Perciò il nostro consiglio è quello di evitare i prodotti con fragranze aggiunte, indipendentemente dal tipo di pelle.

Acido salicilico

Questo ingrediente si trova generalmente nei prodotti per la cura della pelle destinati a chi ha la pelle grassa e a tendenza acneica. Però andrebbero comunque evitati perché è un ingrediente che tende a far aumentare la secchezza. Infatti, l’acido salicilico può essere disidratante e viene spesso utilizzato per combattere condizioni di pelle grassa come l’acne.

Acido glicolico

Stai alla larga anche dai prodotti contenenti acido gliconico, ovvero un esfoliante chimico prettamente utilizzato per ridurre e cancellare i punti neri e i pori ostruiti. Non hai bisogno di questo ingrediente nei tuoi prodotti make up.