Questo dolce fresco è da standing ovation

L’estate chiama i piatti freddi e noi dalla cucina rispondiamo così: una cheesecake ai lamponi con i fiocchi, decisamente facile

Tempo caldo e dolci freddi, è un must. Ecco perché d’estate il dessert che va per la maggiore è la cheesecake, decorata con frutta di stagione. Questa volta prepariamo insieme la cheesecake ai lamponi, a base di formaggio spalmabile, panna, burro, zucchero a velo, limone e biscotti digestive o frollini.

Alla fine di un pasto oppure per merenda è tutto quello che ci serve per non patire la calura e farlo con gusto.

Cheesecake ai lamponi, il trucco per un dolce perfetto esiste

Un trucco importante per non lavorare la vostra cheesecake ai lamponi? Decoriamolo soltanto all’ultimo e non prima di metterlo a raffreddare in frigorifero, perché altrimenti rischiamo che i lamponi macchino di rosso la base.

Ingredienti:

300 g biscotti digestive o frollini

150 g burro fuso

800 g formaggio spalmabile

200 g zucchero a velo

220 ml panna fresca

scorza di 1 limone

60 ml succo di limone

1 baccello di vaniglia

1 foglio di gelatina

160 g lamponi

qualche fogliolina di menta fresca

Preparazione:

In un pentolino versiamo la panna insieme al baccello di vaniglia aperto nel secondo della lunghezza per far uscire i semini. Facciamola andare per 10 minuti a fiamma bassa non deve arrivare a bollore. Poi spegniamo e lasciamo raffreddare.

A parte in una ciotolina facciamo sciogliere il foglio di gelatina con un po’ di acqua tiepida. Poi versiamo in una ciotola il formaggio spalmabile (Philadelphia o altro) e lavoriamolo con una frusta elettrica a media velocità pochi minuti per ammorbidirlo montandolo leggermente. Insaporiamo

con lo zucchero a velo, il succo di un limone filtrato e la scorza del limone grattugiata finemente facendo attenzione a non prendere la parte bianca.

Aggiungiamo prima la la panna raffreddata e filtrata con un colino, poi anche la gelatina sciolta e mescoliamo tutto per amalgamare.

Nel boccale di un mixer frulliamo i biscotti con il burro già fatto fondere, saranno la base della nostra cheesecake ai lamponi. A quel punto imburriamo leggermente la base di una teglia a cerniera da 26 cm, poi copriamo base e pareti con della carta oleata.

Distribuiamo la base di biscotti e burro sul fondo pareggiandola anche verso i bordi. Poi versiamo il composto cremoso nella teglia in modo uniforme e poi mettiamo tutti in frigo per 2 ore e mezza.

Infine tiriamo fuori la base della cheesecake e passiamo alla guarnizione. Possiamo mettere i lamponi a cerchio nella zona esterna, oppure partendo dal centro verso fuori, o ancora su tre file, spazio alla fantasia. Terminiamo con qualche fogliolina di menta fresca e portiamo in tavola.