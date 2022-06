Milly Carlucci, duro colpo per Ballando con le stelle: via anche lui!

Milly Carlucci, in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle, deve fare i conti con un altro, probabile addio: ecco chi saluta.

Milly Carlucci sta già lavorando per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Per i concorrenti, non ci sono certezze anche se già cominciano a circolare i primi rumors sui personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport che potrebbero scendere in pista. Finora, i nomi accostati al talent show di Raiuno sono quelli di Caterina Balivo e Roberta Morise che, dopo l’esperienza come naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 è tornata in Rai per condurre il programma Camper (dal lunedì al venerdì alle ore 12.00).

Oltre ai concorrenti, tuttavia, una parte fondamentale dello show è rappresentata dai maestri di ballo che devono insegnare le varie coreografie ai vip e instaurare con loro un rapporto di complicità per conquistare i favori della giuria che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere ancora formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Proprio tra i ballerini ci potrebbe essere un clamoroso addio.

Ballando con le stelle 2022: dopo Raimondo Todaro, Milly Carlucci perde un altro pezzo da novanta?

Per l’edizione di Ballando con le stelle 2021, dopo anni, Milly Carlucci ha dovuto rinunciare a Raimondo Todaro che ha deciso di lasciare il talent show di Raiuno per tuffarsi in una nuova avventura professionale. Dopo vari rumors, infatti, Raimondo Todaro ha ufficializzato la sua presenza ad Amici. Dopo essere stato uno degli insegnanti di ballo di Amici 21 dove ha lanciato la sfida anche ad Alessandra Celentano, Raimondo Todaro dovrebbe tornare nella scuola di Maria De Filippi anche nella nuova edizione che dovrebbe prendere il via a settembre.

Dopo Raimondo Todaro, tuttavia, Ballando con le stelle e Milly Carlucci potrebbero perdere un altro ballerino storico ovvero Samuel Peron.

Samuel Peron che ha da poco compiuto 40 anni è un inviato di Weekly, il nuovo programma Rai del fine settimana condotto da Carolina Rey e Fabio Gallo, impegno che lo ha costretto a rinunciare a Ballando on the road. Secondo il settimanale Nuovo Tv, Samuel Peron potrebbe salutare Ballando. In più, l’arrivo di Vito Coppola avrebbe creato malumori dietro le quinte:

“In poco tempo Vito si è fatto largo sulla pista: si è guadagnato spazio e attenzioni, diventando a tutti gli effetti il nuovo pupillo di Milly”, si legge su Nuovo Tv. Samuel Peron, dunque, saluterà davvero Ballando?