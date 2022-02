Amici 21, Raimondo Todaro sfida la Celentano: la battaglia è appena iniziata

Amici 21 quest’anno ha visto l’ingresso di Raimondo Todaro che è pronto a sfidare Alessandra Celentano, ma il pubblico ha già decretato il migliore.

Amici 21 sembrerebbe non aver nulla da invidiare alla precedente edizione che si è rivelata essere un vero e proprio successo. Il talent show di canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, ha conquistato il pubblico del piccolo schermo che ha subito accolto di buon grado le novità introdotte da qualche mese. Una tra tutte l’ingresso di Raimondo Todaro nel cast degli insegnanti.

L’ex ballerino professionista di Ballando con le stelle si è subito fatto notare e non solo dai telespettatori ma anche dai suoi colleghi. In particolar modo da Alessandra Celentano. I due vedono la danza in maniera completamente opposta e non di rado finiscono con il litigare per difendere non solo le proprie idee, ma anche i propri alunni che ogni volta sono a rischio a causa delle cintinue sfide a cui devono sottoportsi.

Insomma, all’interno della scuola più famosa d’Italia non ci si annoia per niente. Così abbiamo approfittato di questo momento per chiedere ai nostri lettori che cosa ne pensassero a riguardo, lanciando un sondaggio sui professori di Amici 21.

Alessandra Celentano o Raimondo Todaro? Il pubblico di Amici 21 non ha dubbi

Il sondaggio è stato lanciato sui nostri profili social e i lettori non hanno mancato nell’esprimere il proprio giudizio a riguardo, eleggendo il proprio insegnante preferito. Quello con cui condividono le ideologie e le modalità di vedere la danza, ma prima di svelarvi il risultato è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio a riguardo. Il risultato, inoltre, è stato stabilito attraverso una percentuale dei voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovare le relative percentuali. Detto questo, scopriamo subito chi è riuscito ad avere la meglio tra i due insegnanti di danza di Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE -> E’ stata una cantante di Amici: oggi è una grande attrice

Ad avere la meglio tra i due insegnanti, e con una votazione positiva molto alta, è stato Raimondo Todaro. Nonostante sia entrato nella scuola più famosa d’Italia soltanto da pochi mesi, è riuscito a conquistare il pubblico del piccolo schermo che è rimasto profondamente colpito da lui non solo per il suo incredibile talento ma anche per la sua spiccata personalità e per il modo di dire sempre ciò che pensa senza mai nascondersi dietro ad un dito.

Proprio come la sua rivale Alessandra Celentano, che nonostante sia tra gli insegnanti preferiti del talent, non è riuscita a vincere quest’importante sfida ma il programma non è ancora terminato e non è detto che i telespettatori non cambino idea durante la fase del serale. La fase più attesa dal pubblico e dai protagonisti dello show.

LEGGI ANCHE -> È stata un’allieva di Amici insieme a Elodie: oggi è irriconoscibile

Raimondo Todaro ha sfidato Alessandra Celentano ed è riuscito ad avere la meglio, ma questo è solo l’inizio.