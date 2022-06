Il decalogo per restare magri dopo una dieta: ecco le 10 cose da fare

Dopo una dieta la difficoltà sta nel mantenere il peso ottenuto: ecco il decalogo delle cose da fare per restare magri.

Uno dei principali problemi quando si affronta una dieta è riuscire a mantenere il peso ottenuto senza riprenderlo subito dopo vanificando così tutti gli sforzi fatti. Solo il 20% di chi segue una dieta poi riesce a non ingrassare di nuovo nell’arco di poco tempo.

Molto spesso accade che si ritorna alle vecchie abitudini senza nemmeno rendercene conto e in men che non si dica l’ago della bilancia ricomincia a salire. Un circolo vizioso che genera il cosiddetto effetto yo yo.

Ma quali sono i passi da compiere per mantenere la forma ottenuta dopo la dieta senza mandare alle ortiche tutte le fatiche fatte? Ecco il decalogo delle cose da fare per restare magri dopo aver perso peso.

Ecco il decalogo per restare magri dopo la dieta

Dopo aver eliminato i chili di troppo inizia un’altra fase della dieta, quella in cui dobbiamo cercare di mantenere gli sforzi fatti. Non basta infatti perdere peso durante la dieta e poi tornare a fare tutto come prima.

Importante è mantenere alcune abitudini per non rendere vani tutti gli sforzi fatti. Anzi, spesso capita che dopo aver perso i chili si riprendano con gli interessi se non si sta attenti.

E allora scopriamo il decalogo delle cose da fare per restare magri dopo la dieta e non annullarne tutti gli effetti positivi ottenuti.

1) Non avere la fissazione della bilancia. Molti pensano che pesarsi tutti i giorni sia un buon metodo per tenere sotto controllo il peso. Niente di più errato. Pesarsi va bene, ma non deve diventare una fissazione. Basta farlo una volta alla settimana appuntandosi di volta in volta il peso. Non dimentichiamo che per pesarsi bene è opportuno seguire alcune regole.

2) Fare attività fisica. Anche se non si è sportivi importante è mantenersi sempre attivi. Bastano 20 minuti al giorno di passeggiata a passo veloce.

3) Bere almeno 6-8 bicchieri di acqua al giorno. Specialmente ora che è arrivato il caldo dobbiamo bere iniziando già dal mattino a digiuno e proseguendo per tutta la giornata. L’acqua serve a depurare l’organismo e ci aiuta ad eliminare le tossine.

4) Consumare lo yogurt magro. Si tratta di un alimento sano e che ci aiuta a tenerci in forma. Qui trovi qualche consiglio su come sceglierlo.

5) Non saltare la prima colazione. Si tratta del primo pasto della giornata, quello che si fa dopo una notte intera di digiuno. Dunque, è importante fare una colazione sana ed equilibrata altrimenti resteremo con l’appetito per tutta la giornata.

6) Non eliminare la pasta. Non è un cibo ingrassante contrariamente a quanto si possa pensare. Piuttosto è quello che mettiamo dentro alla pasta che ci fa prendere peso. Quindi occhio ai condimenti.

7) Consumare frutta secca o metà mattina o a metà pomeriggio. Si tratta di uno spezzafame sano e goloso che ci permetterà di non arrivare affamati ai pasti principali. Per le quantità basterà regolarsi così: o 3 noci o 10 mandorle o 15 pistacchi.

8) Occhio alle cotture. Le più sane quelle al vapore o bollite. Per condire poi meglio utilizzare l’olio extra vergine d’oliva senza abbondare. Bastano 4 cucchiaini al giorno.

9) Consumare molte verdure. Hanno poche calorie e donano senso di sazietà. In più apportano importanti sostanze nutritive tra cui vitamine e sali minerali, ma anche fibre.

10) Scegliere le proteine magre. Specie quelle derivanti dalla carne bianca e dal pesce, anziché dalla carne rossa. Vanno bene anche le uova, da consumare una o due volte alla settimana.

Infine, se abbiamo rispettato tutte queste regole ci potremo anche concedere un pasto libero alla settimana, ovviamente nei limiti delle quantità senza esagerare.