Né corto né lungo: per le over 40 ecco qual è il taglio capelli più desiderato!

C’è un taglio innovativo di capelli, in particolare, in grado di illuminare e ringiovanire il vostro aspetto. Scopriamolo insieme.

Non sapete più come acconciare i vostri capelli? Magari optate per lo stesso stile e volete qualcosa che riesca a differenziarvi dalla massa? Ci sono alcuni tagli che vi calzeranno a pennello. Infatti sono in grado di regalarvi un aspetto luminoso, vibrante e perché no, perfino audace.

Molte di voi nel corso degli anni hanno provato svariate colorazioni e tagli differenti, ma se non volete rischiare di ritrovarvi con un’acconciatura inadatta alla vostra età e al vostro stile di vita, allora seguite i nostri consigli.

I migliori tagli di media lunghezza per le over 40

Il taglio deve rispettare la vostra personalità, la vostra identità. Prima di tutto, il nostro consiglio è di concentravi su una lunghezza media. Si tratta di un taglio estremante versatile, che si adatta al proprio viso e alla tipologia di capelli. Per aiutarvi a selezionare il giusto taglio di capelli, qui di seguito troverete dei tagli semplici ma di forte impatto. Vedrete, riuscirete ad individuare l’acconciatura che fa per voi. Farete proprio un bel figurone con i vostri amici e i vostri familiari!

Bob ondulato elegante con frangia laterale

Non esiste un taglio più elegante del bob per le over 40, che riescono sempre a mostrare il loro lato elegante nel modo più affascinante. Se avete sempre preferito stili minimal, capi ordinati e accessori chic, allora questo è il bob che fa per voi. Può domare la vostra folta chioma, aggiungendo un tocco curato, mentre la frangia laterale sarà in grado di smussare gli angoli del vostro viso.

Lob liscio di media lunghezza

I Lob di media lunghezza sono in grado di offrire una versatilità che molte donne ricercano. Magari non volete un taglio troppo corto ma non desiderate nemmeno sprecare troppo tempo ad acconciare la vostra chioma. Allora questo styling fa proprio al caso vostro. È di media lunghezza, quindi semplificherà la vostra ruotine di cura, soprattutto nel corso della mattinata, quando molte di noi hanno così tanto tempo da dedicare alle ciocche.

Bob mosso semplice

Dobbiamo confessarvi una cosa, che sarete felici di sapere. Per quanto riguarda i tagli medi, la maggior parte delle acconciature non richiedono un’alta manutenzione e soprattutto sono facili da realizzare. Non solo, sono super attraenti!

Lob a strati con parte laterale

Gli strati sono la vera chiave dei capelli femminili. Infatti riescono a creare molto movimento regalando volume e mimetizzando i capelli fini. Infatti si tratta di un taglio consigliato soprattutto alle donne che non hanno una chioma particolarmente spessa. Se realizzate un lob stratificato come questo e dividete i capelli di lato, vedrete come potrete dare un nuovo look al vostro stile in un attimo!

Bob smussato con frangia stratificata

Il bob smussato è perfetto che le donne che hanno una chioma danneggiata. Infatti, questo particolare taglio dona lucentezza ai capelli e un aspetto sano. La maggior parte questa tipologia di tagli viene solitamente proposta come acconciature lisce per mantenere le linee precise ed eleganti. Ovviamente elemento immancabile, la frangia: renderà tutto più affascinante.