Glitter Mania! Inizia l’anno con stile scegliendo le più belle Nail Art, le tue unghie brilleranno come una stella

Un trend che non passerà di moda, anche nel 2023 le tue unghie devono brillare come una stella: scopri le idee più belle di Nail Art con glitter da imitare subito.

Diciamoci la verità, il grigiore della vita quotidiana e qualche periodo “no” portano al bisogno di una spinta per andare avanti. Sappiamo bene che la cura personale e la bellezza vengono sempre in aiuto, permettendoci di trovare un po’ di luce anche nelle giornate più buie. Soprattutto se di mezzo ci sono i glitter! C’è chi ha un animo da vera star e non intende metterlo da parte neppure se all’orizzonte non si prospettano eventi mondani.

Una cosa è certa: anche dopo le Feste potrete illuminare il 2023 cospargendo un po’ di “polvere di fata” sulle vostre mani. Chi lo dice che i brillantini sono consentiti soltanto a Capodanno? Nessuno vi vieterà di dare un po’ di allegria alla vostra manicure con quel particolare luccichio. Le più eleganti potranno approfittare dell’inverno per sfoggiare Nail Art super chic sui toni dell’oro o dell’argento, mentre quelle che hanno uno spirito da bambina potranno divertirsi ad abbinare i glitter con delle unghie pastello. Ecco tutte le ispirazioni che non devi lasciarti sfuggire.

Unghie glitter, una tendenza che non passa di moda: le più belle Nail Art che illumineranno il tuo inverno 2023

Se il prossimo appuntamento con la Nail Artist è vicino, non farti prendere da dubbi e timidezze. Goditi la luce che ti meriti scegliendo una Nail Art brillante più che mai. Gli outfit invernali si abbineranno alla perfezione con questi look, dimostrandoti che anche in questa stagione si può essere delle vere stelle.

Un mix perfetto tra la freschezza dei colori di una primavera futura e l’intensità dei glitter che ricordano le festività appena trascorse. Questa Nail Art è l’opzione perfetta per chi ama le nuances pastello, che vengono utilizzate in uno splendido design a incrocio in versione normale e brillante. É l’ultimissima novità che proviene dal web.

Come potreste rappresentare la bellezza dell’inverno se non con questa incantevole Nail Art? La magia di una gelida giornata in cui la neve si posa delicata, viene interpretata su queste unghie con una distesa di glitter celesti, sfumati sul letto dell’unghia fino a perdersi su una base nude. Da vere regine dei ghiacci.

Anche per le amanti dei colori scuri c’è la possibilità di aggiungere un tocco di glitter. In questa Nail Art perfetta per la stagione, si alternano unghie chiare a unghie blu scure, con una distesa di glitter qua e là. I tipici soggetti invernali sono rappresentati nel design: fiocchi di neve ed effetto maglione per una manicure adatta alle giornate più gelide.

Il dorato è sempre un must. Se amate lo scintillio dei glitter oro, non rinunciateci neppure in questo periodo. Con questa delicatissima Nail Art potrete sfoggiare tutto il vostro animo da diva brillante in modo classico e sofisticato. Le unghie nude con qualche fiocco di neve si alternano a quelle ricoperte da leggeri brillantini dorati.

Un effetto più “strong” è sicuramente quello che si ottiene con le unghie total-glitter. Se siete delle appassionate di brillantini, non abbiate timore di osare e riempite tutte le vostre unghie di una luce mai vista. Optate per il colore più di tendenza del momento: il viola con tutte le sue sfumature.

E per finire, non può mancare una Nail Art dedicata alle amanti dedicata alle amanti del “nude”. Anche le più discrete che restano sui colori neutri e naturali potranno illuminare la manicure con un tocco di glitter che la renderà davvero speciale. In questa idea super glamour, le unghie spolverizzate di glitter chiari iridescenti si alternano a quelle color rosa naturale, mentre su una di queste compare un bellissimo effetto marmorizzato. Un inverno pieno di stile!