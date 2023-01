Al Bano Carrisi distrutto: ‘Lo abbiamo perso’. L’annuncio sconvolge i fan

Al Bano Carrisi distrutto dal terribile dolore: l’annuncio sconvolge i fan che non erano a conoscenza di quanto accaduto all’amatissimo cantante, di che si tratta.

Voce graffiante, forza d’animo, stile e grinta da vendere. Queste le caratteristiche che descrivono al meglio Al Bano Carrisi. Oggi 79enne, il cantante originario di Cellino San Marco continua a regalare emozioni ai fan di tutto il mondo, come d’altra parte ha sempre fatto durante la sua lunghissima carriera. Neppure i problemi di salute lo hanno allontanato dal palcoscenico, dove le sue note risuonano più forti che mai.

Persona oltre il personaggio, Al Bano ha catalizzato da sempre l’attenzione su di sé anche per la sua vita privata. Nonostante i due abbiano intrapreso strade diverse e separate, fa ancora sognare il pubblico la storia d’amore con Romina Power. Accomunati da successi musicali e da ben quattro figli, Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda, gli artisti sono stati una delle coppie più iconiche dello spettacolo.

Con molta onestà nei confronti dei suoi fan, il pugliese si è sempre raccontato a cuore aperto, affrontando pubblicamente anche i grandi dolori della sua vita. Tra questi la scomparsa della primogenita Ylenia, tragicamente sparita nel lontano 1994 a New Orleans. Un altro dolore più recente, però, è subentrato nella vita del cantante, di cui probabilmente pochi erano a conoscenza.

La perdita del nipotino: il dramma che ha segnato la vita di Al Bano

Da sempre Al Bano è stato molto aperto sulla vita sua e dei suoi figli. Allo stesso tempo, però, ha scelto di avere molto riserbo su ciò che riguarda i nipotini. Il cantante, infatti, è già nonno dei tre figli di Cristel Carrisi, che gli riempiono il cuore di gioia ma che non vengono mostrati in pubblico per scelta della madre. Pochi sanno, però, che il pugliese avrebbe potuto essere ancora una volta nonno, quando Naike Rivelli rimase incinta di Yari.

I due si conobbero durante la partecipazione a Pechino Express, nell’edizione numero quattro. Tra un percorso e l’altro, scoppiò un’improvvisa passione tra i concorrenti appartenenti a due coppie differenti. “A Pechino è successo che sono rimasta incinta di Yari. Su quei monti sono rimasta incinta e per questo ho deciso di lasciare la gara“, ha raccontato ricordando romanticamente quei momenti la Rivelli. Purtroppo però, proprio durante quelle giornate avvenne il dramma della perdita del figlio.

“A me questo bambino mi ha fatto trovare Yari. Quando l’abbiamo perso è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi che siamo riusciti a superarlo“, continuò col doloroso racconto di una tragedia comune a molte donne. Così Al Bano perse l’occasione di diventare nonno per la quarta volta, una gioia che gli avrebbe riempito sicuramente il cuore. I due ad oggi non sono più una coppia, dopo la fine del programma sono stati insieme per diverso tempo, ma la storia è naufragata ad un passo dalle nozze.