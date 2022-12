Affronta il nuovo anno con audacia e sicurezza: prova la nail art leopardata

Se volete rendere uniche le vostre unghie, donatele un tocco di vivacità, magari scegliendo una stampa leopardata. Prendete spunto dalla nostra gallery e scegliere quella più adatta a voi e alla vostra personalità.

Chi è che non ama la stampa animalier? Nonostante sia una fantasia classica e d’altri tempi è sempre possibile aggiungere qualche dettaglio innovativo, rendendola moderna e al passo coi tempi. Del resto, è ciò che si fa con il proprio outfit. Quante di noi hanno dei capi con una stampa animalier e aggiungono qualche dettaglio all’ultima moda per ottenere un look originale e sofisticato?

Ebbene, perché non fare lo stesso con le proprie unghie? Se non avete mai provate la nail art leopardata ve lo consigliamo vivamente. È chic, di grande effetto e un po’ tagliente, pur rimanendo sofisticata e di classe. Quando pensate a questa fantasia, potreste pensare al classico look leopardato marrone, ma in realtà ci sono molti altri modi per realizzare questo motivo, che vi illustreremo di seguito. Non preoccupatevi, non servono unghie extra lunghe per la stampa animalier! Per aiutarvi a trovare il look perfetto per le unghie leopardate, potete prendere spunto dalla nostra gallery.

French tip leopardata

Un motivo ideale per le unghie più lunghe o in acrilico è la french tip leopardata. Questo tipo di nail look si ottiene utilizzando il disegno leopardato per la punta delle unghie, come mostrato in questa foto. Potete anche aggiungere un po’ di scintillio a questo look delineando le vostre french tips con uno smalto dorato scintillante, perfetto soprattutto per il periodo delle feste.

Unghie leopardate nere

Un atro grande disegn per la stampa animalier è il colore nero. È perfetto se vi piace usare uno smalto più scuro per le vostre unghie. Potete creare uno splendido look leopardato con uno smalto bianco e uno nero, e potete ravvivare ancora di più il look utilizzando uno smalto scintillante.

Fantasia nude/rosa

Un altro dei nostri modelli preferiti di unghie leopardate per unghie corte è un look leopardato rosa-nudo. Questo look vi piacerà se utilizzate colori di smalto più tenui per le vostre unghie! E se volete qualcosa di più appariscente, potete affidarvi ai glitter, che riescono sempre a rallegrare il proprio look.

Unghie colorate

Un altro fantastico disegno per unghie leopardate è questo look per unghie leopardate colorate, consigliato soprattutto per le unghie più corte. Forse non avreste mai pensato di realizzare un disegno leopardato con uno smalto colorato come queste splendida tonalità accese, ma questa foto è la prova che può funzionare.