Frangetta unta? Con queste dritte tornerà come nuova e sarai pronta per uscire!

Scopri come rendere nuovamente perfetta la tua frangetta. I trucchi per farla tornare come appena uscita dal parrucchiere.

Che si tratti della notte di Capodanno o del primo giorno del 2023 da passare con gli amici, la frangetta può rappresentare un problema per molte. Non importa che tu sia andata o meno dal parrucchiere.

A volte bastano poche ore per ritrovarla unta, aperta o arricciata. Tutti problemi che possono rendere più complicata una serata e che spesso, sopratutto se all’ultimo minuto, può risultare davvero difficile risolvere. Per fortuna, ci sono dei trucchi in grado di cambiarti la vita e di assicurarti una frangetta sempre perfetta e a prova di serata fuori!

Come gestire la frangetta prima di uscire

Stai per uscire e, passando davanti allo specchio, hai notato che la tua frangia ha già perso tutti gli effetti della piega. Quante volte ti è successo? Da oggi non sarà più un problema. Proprio come per i capelli sporchi, ci sono diverse soluzioni anche in caso di frangetta unta e sporca. Grazie ad alcuni semplici trucchi potrai infatti contare su una frangia sempre in ordine, non unta e in grado di farti fare bella figura. La frangetta perfetta da sfoggiare sia a Capodanno che in qualsiasi altro momento di festa.

La prima cosa da fare è quella di individuare da subito il problema. Nel caso di una frangia che appare unta, ad esempio, può rivelarsi utile uno shampoo secco o, in alternativa, una rapida lavata con qualche goccia del tuo shampoo a cui far seguire lo styling. Fatto ciò, dovresti evitare di usare creme o trucchi tendenti al grasso sulla fronte. La frangia, infatti, si appoggia lì e per questo motivo può finire con l’ungersi anche in una manciata di ore.

Se la tua frangia appare invece arricciata, potresti optare per la piastra o il phone. Ovviamente, il consiglio, è quello di scegliere lo strumento che sai usare al meglio. Detto ciò, ti basterà lisciarla per ottenere un effetto nuovo e in linea con qualsiasi acconciatura. A ciò si aggiunge anche la possibilità di curvarla con l’aiuto di una spazzola, in modo da darle una forma particolare. In base al verso con cui girerai la spazzola potrai infatti ottenere un effetto bombato o una frangia (specie se a tendina) in puro stile anni 70.

E se, hai i minuti contati e una frangia che fa proprio i capricci? In tal caso puoi aiutarti con forcine e fermagli. Le opzioni sono quelle di appuntare la frangia ai lati o di tirarla indietro (magari realizzando delle treccine) e appuntarla sulla sommità della testa per un effetto chic e al contempo semplice e pratico. Il tutto risulterà ancora più bello se opterai per degli accessori gioiello.

Seguendo questi semplici trucchi, la tua frangia sarà salva anche se la serata sta per iniziare e ti sei accorta proprio all’ultimo istante di averla sporca o improvvisamente ingestibile. Ciò che conta è prendertene sempre cura e cercare di darle una forma che si adatti al resto della tua piega. In questo modo ti sentirai sempre al top e godrai di una chioma che farà invidia a tutte.