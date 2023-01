Unghie, che bontà! Scopri le Nail Art più dolci e golose da indossare, una delizia per il palato

Le Nail Art del momento diventano più dolci che mai: tutte le idee più golose da cui prendere ispirazione per le tue unghie nel 2023, stupisci le amiche così!

Diciamoci la verità, le festività natalizie non hanno fatto altro che riaprire la voragine del nostro stomaco. Profumini deliziosi si sono sparsi per le strade e nelle case, facendoci ritrovare il gusto di mangiare delle prelibatezze. Ci sono tantissime donne che, nonostante le diete e l’alimentazione sana, non riescono proprio a rinunciare ad un pizzico di felicità, che tradotto vuol dire “dolci“.

Possiamo dire “no” ad un piatto di pasta, ma sarà più difficile farlo con una morbida ciambella colorata. Che dire poi delle caramelle? Allegre e divertenti, danno subito un senso di spensieratezza che ci riporta all’infanzia. Senza contare il potere benefico della cioccolata, che con le sue proprietà è capace di stimolare l’ormone della felicità. Probabilmente vi capita spesso di andare alla ricerca di un’idea originale per le vostre unghie.

Questo è il momento di unire le vostre due passioni: la Nail Art e…i dolci! Proprio così, le mani diventano delle piccole tele su cui riportare la bellezza dei vostri dolcetti preferiti, che saranno protagonisti assoluti del design. Nessuna formalità e stop alle unghie noiose, in questo 2023 stupiamo le amiche con le nail art più in voga del momento: quelle super sweet!

Le Nail Art più dolci e golose da sfoggiare in questa stagione: lasciati ispirare

Pasticcere all’opera! Anzi meglio dire…nail artists. Se non avete ancora scelto la prossima nail art da sfoggiare sulle vostre unghie, è ora di dare un’occhiata a queste ispirazioni super golose. In pieno clima invernale, partiremo coi tipici biscottini, ma passeremo poi a caramelle, frutta, frullati e chi più ne ha più ne metta. Una sola parola d’ordine: dolcezza!

Anche se il Natale è ormai passato, concedetevi di restare ancora un po’ accoccolate nel dolce clima invernale. Portate sulle vostre unghie, quindi, qualche fiocco di neve e un tenerissimo biscottino a omino di marzapane, che vi terrà compagnia (e vi farà venire anche un po’ l’acquolina in bocca). A condire il tutto, l’intreccio di un caldo maglione.

Perfetto per ogni stagione, un dolce milkshake alla fragola è quello che ci vuole per dissetarsi con gusto. Unghie color pastello e coriandoli bianchi faranno da sfondo perfetto a questa Nail Art davvero divertente. La faccina adorabile vi conquisterà al primo sguardo, solo per vere golose!

Ricorda un mix perfetto tra una caramella e un donut. Con i suoi colori sgargianti questa Nail Art vi farà sentire il profumo di un buon dolce rosa con tanti zuccherini colorati sopra. Perfetta per chi ama i colori pastello e soprattutto, sarà uno stile che andrà benissimo anche per la primavera.

Beccate con le mani nel sacco! Sulle vostre dita è scolato un buonissimo gelato al mirtillo…oppure è semplicemente la vostra nail art? Bellissime e super golose queste unghie effetto gelato fanno venire voglia di essere mangiate subito. Naturalmente il colore può essere cambiato, qual è il vostro gusto preferito?

E per chi invece nella vita non può rinunciare ad un sano pizzico di acidità, ecco la Nail Art giusta per voi. Protagonista di tantissimi dolci deliziosi, il limone non perde la grinta e l’asprezza che piacciono sempre. Un colore fluo e super ricco in contrasto con il più cupo nero. Effetto wow assicurato! E tu, che dolce ti senti?