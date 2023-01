[15 foto] Lasciati conquistare dalla fantasia e scegli una di queste nail art per cominciare bene il nuovo anno

Curiosa di scoprire la tua prossima nail art? La nostra gallery ti offrirà un’ampia gamma di fantasie tra cui scegliere.

Iniziate il nuovo anno aggiungendo un po’ di colore nella vostra vita. Soprattutto in questo periodo invernale non c’è nulla di meglio che vivacizzare la vostra giornata regalandovi un po’ di brio. E perché non cominciare proprio dalle unghie?

Per voi abbiamo preparato un’intrigante gallery, dalla quale potete prendere inspirazione per la vostra prossima manicure. C’è veramente l’imbarazzo della scelta, dagli stili più tradizionali e semplici a fantasie più originali e creative. Insomma, siamo sicure che troverete lo stile più adatto a voi e alla vostra personalità. Inoltre, c’è qualcosa che si adatta a ogni livello di abilità, quindi anche le principianti possono creare un look elegante e moderno nel comfort della propria casa. Quindi, se siete alla ricerca di idee per il colore delle unghie invernali, continuate a leggere per trarre ispirazione!

Unghie viola

Il viola è un colore splendido che viene associato al lusso, alla regalità e alla raffinatezza. Non c’è quindi da sorprendersi se le unghie viola sono un grande trend di quest’anno e ci sono diverse tonalità da provare. In questo modo potrete trovare il look più adatto alla vostra carnagione, alla forma e alla lunghezza delle vostre unghie. Il viola si abbina bene anche ad altri colori e potete scegliere di incorporare diverse tonalità a seconda delle vostre preferenze.

Manicure classica

La French manicure classica è un look elegante e senza tempo. Può essere indossata ovunque, anche in occasione di eventi formali e sul posto di lavoro, ed è graziosa e femminile. Questo approccio prevede una base nuda o rosa con una striscia bianca lungo la parte superiore dell’unghia. Funziona meglio con le unghie più lunghe e può attirare l’attenzione su forme interessanti come le unghie a bara o a mandorla. La semplicità di questo look lo rende attraente per le donne di tutte le età, ed è anche relativamente semplice da realizzare da sole.

Manicure a cuore

Non serve aspettare San Valentino per scegliere una fantasia romantica e d’altri tempi. La manicure a cuore è una scelta fantastica per qualsiasi periodo dell’anno. Ci sono molti modi per provare questo look, ma uno dei più popolari è l’abbinamento di rosso, rosa e bianco. Questi colori possono essere molto femminili, ma anche versatili e facili da abbinare. Potete scegliere più mani di base e dipingere cuoricini di una tonalità diversa. Oppure potete osare di più con tinte più audaci o optare per un look più discreto.

Effetto nude

Questi colori possono includere sabbie, beige, bianchi, nudi e altro ancora. I toni tenui sono facili da indossare e si prestano bene a vari ambienti. Le sottili differenze tra le unghie e la colorazione possono non essere notate a prima vista, ma la bellezza è nella semplicità e questa manicure sarà perfetta. Completate le vostre unghie vestendovi di toni neutri, oppure create un contrasto indossando qualcosa di audace e luminoso.