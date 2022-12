Ecco come dovrebbero essere le tue unghie questo inverno per essere davvero trendy

L’inverno è arrivato e con lui anche le nuove tendenze per le unghie. Non farti trovare impreparata, ecco tutti i colori e gli stili per essere alla moda anche quest’anno.

In questi giorni stanno spopolando le idee nail art per Natale 2022, sono molte le donne che amano onorare questo periodo di festività indossando abiti a tema e non disdegnano di celebrare il Natale con le loro mani scegliendo un tema natalizio anche le unghie.

Se preferisci che le tue unghie siano neutre anche in questo periodo, opta per i colori e le nail art più in voga del momento senza rinunciare ad essere trendy. Le unghie più cool dell’inverno 2022 sono verde scuro, blu navy e con toni neutri, tinte unite o alternate e con una varietà di disegni che spaziano dalla semplicità alla complessità. Abbiamo selezionato per te 15 nail art da sottoporre alla tua estetista o da provare a realizzare tu stessa per unghie davvero bellissime.

Non lasciarti sfuggire le unghie più trendy di questo inverno

Se sei in cerca di qualche idea meravigliosa per la tua prossima nail art sei capitata nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te qualcosa che sicuramente ti ispirerà. Molte nail art che stai per vedere le puoi riprodurre tu stessa facilmente utilizzando alcuni strumenti reperibili facilmente anche on-line.

Ti mostreremo alcune nail art opache. Per ottenere questo look opaco bisogna semplicemente procurarsi uno smalto come questo venduto da amazon. Grazie a questo smalto potrai opacizzare con facilità qualsiasi colore di smalto lucido.

Troverai anche alcune nai lart con dei disegni che si possono realizzare facilmente con l’ausilio di pennelli appositamente studiati per la nail art con una punta molto sottile.

Sei pronta a scoprire le ultime tendenze?

Le unghie con colori alternati sono di tendenza quest’anno, il blu in questo caso si alterna con il rosa e il marrone.

Anche l’alternanza di colori pastello ha u effetto molto elegante. In questo caso il blu si alterna con il beige ed il rosa.

Anche l’alternanza di grigio, bianco beige e rosa è molto apprezzato, soprattutto per le giovanissime.

Infine anche nero, bianco e grigio sembrano perfetti per mani eleganti e curate.

Quest’inverno oltre alla tendenza di alternare i colori, anche l’effetto matt è protagonista.

In questa nail art tutte le unghie sono matt. Ma molti preferiscono giocare con lucido e opaco.

Come in questo caso. Se ti piace l’effetto matt sulle unghie non puoi perderti questa galleria: A Natale niente unghie scintillanti, quest’anno le unghie opache sono di tendenza

Tra i colori protagonisti sulle unghie di questo inverno c’è il verde scuro.

Il verde scuro si presta magnificamente per una french manicure. Abbiate cura di evidenziare lo stacco tra la base e la punta con una leggera bordatura bianca.

Ed ora lasciati ispirare dalle migliori idee per unghie invernali perfette, siamo sicuri che farai fatica a scegliere il tuo prossimo look.