Qual è il tuo destino? Scegli una conchiglia e lo scoprirai

Questo piccolo test proverà a evidenziare alcuni aspetti della tua personalità, grazie ai quali sarà possibile comprendere il tuo destino: scegli una conchiglia

Guarda con attenzione l’immagine in basso, abbiamo quattro conchiglie con alcune caratteristiche particolari, tutte diverse tra loro. Nel primo riquadro c’è una conchiglia in riva al mare, nel secondo riquadro c’è una conchiglia accanto ad una stella marina, nel terzo riquadro la conchiglia è aperta, mentre nell’ultimo è sporca di terriccio. Quale scegli? Qual è il riquadro che ha immediatamente attirato la tua attenzione quando hai aperto questo test? Rispondi subito, senza perdere troppo tempo, fai in modo che l’istinto prenda il sopravvento, altrimenti il test non sarà valido.

Adesso possiamo finalmente passare alla seconda fase del test, quella più divertente e stimolante. In base alla tua scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua vera personalità e, di conseguenza, anche di tutto ciò che ti aspetta in futuro. Conoscerai il tuo destino grazie alla tua conchiglia preferita. Prima di proseguire, è importante ricordare che questo test non ha nessuna validità scientifica, si tratta di un semplice intrattenimento che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco i profili del test.

I profili del test della conchiglia

Quale conchiglia hai scelto? È fondamentale che tu non abbia sbirciato i profili, altrimenti il test sarebbe nullo. Anche se non dovesse piacerti il profilo abbinato alla tua scelta, sappi che sarai soltanto tu a decidere quale sarà il tuo destino. È tutto nelle tue mani, dipende da te e dalle decisioni che prenderai. Ad esempio, se nel test del quadrifoglio non ti fosse piaciuta la tua arma segreta, sappi che ne hai sicuramente altre, quindi non preoccuparti e prendi questo test per quello che è veramente, cioè un gioco innocente.