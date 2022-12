Scopri la migliore routine di bellezza durante le feste natalizie: solo così non rovinerai la tua pelle

Non tralasciare la tua beauty routine durante il periodo natalizio: segui questi consigli per continuare a sfoggiare una pelle fresca e luminosa.

Tra i vari impegni festivi, può capitare di non avere tempo a sufficienza per dedicarsi alla propria routine di cura della pelle. Non solo, a complicare ulteriormente la situazione, le temperature basse possono provocare acne e opacità, fattori che possono essere causati anche dallo stress.

Per questo motivo è importante stabilire una routine di bellezza che vi aiuti a evitare fastidiose macchie e arrossamenti e che vi lasci invece una pelle dall’aspetto sano.

La migliore routine per la cura della pelle durante le festività

Ovviamente la routine mattutina si differenzia da quella notturna. Perciò iniziamo occupandoci della prima. La combinazione di clima invernale e dei vari eventi natalizi può causare stress alla pelle. Per questo motivo vogliamo regalarvi alcuni preziosi consigli che vi suggeriamo di seguire alle lettera per non rischiare di ritrovarsi la pelle secca e rovinata.

Detergere la pelle

Potete scegliere un detergente chiarificatore, che può aiutare a ridisegnare la pelle e a uniformarne il tono. Non solo, questo prodotto è in grado di esfolia gli accumuli di cellule morte dalla superficie del viso e affina l’aspetto dei pori dilatati. Otterrete una pelle fresca e luminosa.

Usare un potente siero per gli occhi

Gli occhi stanchi possono essere uno spiacevole effetto collaterale delle notti in bianco e delle divertenti feste natalizie, ma i sieri per gli occhi che utilizzano acido ialuronico e caffeina per rimpolpare e illuminare il contorno occhi possono aiutare a ridurre l’aspetto di rughe sotto gli occhi, zampe di gallina e occhiaie.

Proteggere la pelle dal sole

Non c’è motivo per cui non si debba mai rinunciare alla protezione solare, anche in inverno. Un modo semplice per assicurarsi di essere sempre al sicuro è usare una crema idratante con SPF che aiuta a correggere il tono della pelle irregolare e a rivelare una pelle più luminosa, fornendo allo stesso tempo protezione solare.

Aggiungere vitamina C

La vitamina C rende più luminosa e uniforme la pelle spenta, un problema comune nei periodi più freddi dell’anno. Inoltre, aiuta a ridurre l’aspetto dei pori e delle linee.

La migliore routine di trattamento notturno per le vacanze

La notte è un momento di recupero per la pelle e questa routine comprende sieri e creme per combattere le tensioni delle festività. Scopriamo insieme come procedere e quali prodotti utilizzare.

Rimuovere il trucco prima di andare a letto

Ormai saprete che dormire con il trucco addosso può rovinare la vostra pelle. Il trucco può mescolarsi con lo sporco e gli oli sulla superficie della pelle, causando l’ostruzione dei pori. Perciò la cosa migliora da fare è rimuovere completamente il trucco prima di dormire.

Applicare un siero viso idratante

Dal momento che durante le feste si indossa più trucco, investire in un siero per il viso formulato con acido ialuronico è una mossa intelligente. Questa formula leggera reintegra la pelle con l’idratazione per lasciare una carnagione rimpolpata e dall’aspetto giovane. Il consiglio degli esperti è quello di distribuire due o tre gocce su viso e collo, sia di mattina che di sera.

Usare un retinolo

Il retinolo è un prodotto universale che aiuta a migliorare la texture della pelle, l’iperpigmentazione, riducendo l’aspetto delle rughe e rivelando una pelle più luminosa. Poiché il retinolo può aumentare la sensibilità al sole, l’inverno è un’ottima stagione per aggiungerlo alla vostra routine.

Non dimenticarsi di una crema per gli occhi

Questo trattamento per gli occhi è indicato per le occhiaie, le zampe di gallina, le borse, le borse e le palpebre screpolate e aiuta a recuperare le riserve di antiossidanti della pelle. Procedete applicando delicatamente sul contorno occhi con l’anulare.

Concludere con una crema idratante nutriente

Poiché le vacanze e le temperature più rigide e fredde vanno di pari passo, è bene aggiungere alla propria routine di cura della pelle una crema nutriente, che fornisce un’idratazione duratura e non grassa. Si consiglia di applicarla su viso e collo ogni mattina e sera.