Come valorizzare il seno grande con gli abiti più desiderati del momento

Il seno prosperoso è femminile e decisamente sensuale ma fin troppi outfit contemporanei fanno sembrare volgari per via dei cut out eccessivi, dei colori accesi e del voler esibire ad ogni costo centimentri di pelle che si noterebbero in ogni caso. Vediamo quali abiti di tendenza scegliere per essere di classe e stupende.

Siamo circondate da tutine bucate che ricordano (nemmeno tanto vagamente) quelle contenitive “post lipo” o le antiestetiche strettissime in cotone bianche per i trattamenti alle gambe con i macchinari aspira grasso. Per quanto si possa avere un fisico perfetto ci voglione l’età ed il coraggio per indossarle in pubblico. Alle meno formose a livello di seno fanno un effetto ma a chi è più curvy ne fanno un altro. Per questo motivo e per chi si trova indecisa sul look da sfoggiare avendo un seno generoso, abbiamo trovato alcune soluzioni facili e veloci che valorizzeranno il corpo.

Vanno ovviamente tenuti sempre presenti le dritte per gli acquisti durante i saldi visto che i capi che esamineremo in seguito saranno scontati nel modo giusto.

Come vestirsi di tendenza in questo periodo con un seno prosperoso

La prima proposta è firmata Elisabetta Franchi e consiste in un abito robe manteau con stampa bianca e nera a rombi che include il logo ripetuto per un effetto optical tipico dell’arte tra gli anni Sessanta ed i Settanta. Le spalline definite conferiscono importanza alle spalle ridimensionando la parte del seno che, grazie allo scollo a V, potrà essere esaltato al massimo. Le maniche lunghe e la morbidezza accennata sui fianchi sono perfetti per la nostra mission odierna. Attualmente è scontato a 400 euro.

Altra idea consiste nell’abito bon ton di Sandro, in vendita su Farfetch con uno sconto del 30% a 171 euro. Il velluto nero, che contrasta con il colletto bianco ed il bordo delle mezze maniche coordinato, è già di per se un classico ma a renderlo giusto con un seno importante è proprio il fatto che non ci sia alcunché di scoperto. Le forme saranno comunque evidenti ma in modo più intrigante.

L’abito con incrocio all’americana di Guess (110 euro) è a costine con maniche lunghe, in un verde scuro che si abbina con tutto. La vestibilità è regolare ma la possibilità di stringerlo in vita renderà ancor più il focus sul seno. Da mettere con una décolleté nude ed una pochette ton sur ton.

Riassumendo, abiti optical, maniche corte, scollo a V, abiti incrociati e top in seta con blazer minimal, sono tutte valide alternative al mix di colori, agli scolli rotondi ed ai maglioni oversize che, per quanto siano comodi, non rendono giustizia ad un seno florido.

Silvia Zanchi