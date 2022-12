Unghie corte? Non è vero che sono meno femminili, ecco 15 fantastiche idee per sublimarle

Se ami le unghie corte dovresti sapere che si possono valorizzare quanto quelle lunghe. Ecco alcune Nail Art alla moda ideate per chi come te preferisce le unghie pratiche.

Le unghie corte sono sinonimo di praticità quindi sono molte le donne che le preferiscono alle unghie molto lunghe. Al di là del fatto che con le unghie corte si può comodamente digitare su una tastiera oppure allacciarsi la cinta dei pantaloni senza perdere la pazienza, avere le unghie corte non significa dovrersi sentire meno femminili.

Negli ultimi anni la nail art ha dimostrato di essere un’arte eccezionale, la fantasia si è spinta oltre ogni confine e sono state decorate le unghie in modi veramente sublimi. Dei piccoli quadri sulle mani che sicuramente hanno destato l’ammirazione di chiunque abbia avuto modo di osservarli. La Nail Art viene realizzata su unghie lunghe ma anche su quelle corte, prediligendo tecniche e colori differenti.

Unghie corte, pratiche ma femminili, ecco qualche idea da esibire subito

Se pensavi che la nail art fosse un privilegio spettante alle donne che amano portare le unghie lunghe ti sbagli, anche le unghie corte sono di tendenza e sono sotto il mirino delle Nail Artist che hanno trovato infiniti modi di renderle bellissime ed accattivanti proprio come fanno con le unghie lunghe. Ecco alcune dimostrazioni che ti faranno ricredere su quanto le unghie corte siano seducenti.

Le idee di manicure che stiamo per proporti sono perfette per unghie corte e possono essere realizzate da sole o con l’aiuto di un Nail Artist. Il segreto in questo caso è quello di operare al contrario e quindi anziché risaltare la punta dell’unghia si cerca di far risaltare la base, in questo modo l’unghia stessa sembrerà più lunga .

Come puoi vedere da questa foto, invece di dare risalto alla punta dell’unghia, l’unghia è stata decorata sulla base. Per un effetto ancora più allungante si consiglia di optare per un colore nude ma qualsiasi tonalità è adatta a questo scopo.

Grazie a queste piccole idee ti renderai presto conto che più pratico non significa essere meno glamour oppure meno femminile. Che tu prediliga lo smalto uniforme o le nail art stravaganti, sei capitato nel posto giusto.

Ed ora ti diamo un altra bella notizia: operare al contrario non significa dover rinunciare alla french manicure se è la tua preferita, in effetti questa è di tendenza anche per le unghie corte, basta realizzare una linea molto sottile e delicata per poterla sfoggiare sulle unghie corte.

Le vernici metalliche risaltano molto su questo tipo di unghia, puoi anche optare per un colore opaco che è tanto di tendenza per questo Natale.

Un altro modo per esaltare le unghie corte è quello di farti contagiare dallo smalto pastello, con le unghie corte puoi mettere in risalto le tue mani optando per un colore diverso per ogni unghia, o per colori alternati, le tue unghie saranno semplicemente divine.

Inoltre puoi sbizzarrirti con perline e pois e punti luce da posizionare in punti strategici o su tutta la superficie per esaltare l’eleganza delle tue mani.

Sei pronta a scoprire un restyling sbalorditivo per le tue unghie corte?

Ecco qualche idea sublime da mostrare immediatamente alla tua estetista: