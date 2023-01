Con questi tagli non potrai più sbagliare. Ecco i migliori del 2023 per le over 40!

Scopri quali sono i tagli per il 2023 che meglio si abbinano alle over 40. In questo modo non potrai più sbagliare e ti sentirai più bella e giovane che mai.

Il nuovo anno porta spesso con se un desiderio di cambiamento. E cosa c’è di meglio di un bel taglio di capelli per spazzar via il vecchio e fare spazio al nuovo? Cambiare look aiuta da sempre a sentirsi meglio con se stesse e ad abbracciare quell’aria di novità che prima o poi, nel corso dell’anno, tende sempre a farsi viva.

L’unico problema è il saper scegliere il taglio giusto, sopratutto se si sono superati i 40 da un po’. Ebbene, oggi valuteremo proprio questa opzione, vagliando tra i tagli del 2023 più adatti a chi ha superato i 40 e ha voglia di sentirsi più giovane e bella che mai.

I tagli del 2023 per le over 40: ecco i migliori tra cui scegliere

Iniziamo subito con una doverosa premessa che riguarda l’importanza di pensare prima di tutto a se stesse. Farlo significa anche non far decidere alle ultime tendenze ma optare per qualcosa che si sente in linea con le proprie corde e che si ha davvero voglia di sperimentare. Solo così si potranno provare emozioni vere, apprezzare il taglio scelto (che sia un taglio lungo o corto) e goderne a pieno per tutta la stagione invernale.

Detto ciò, anche uno sguardo alle tendenze può essere importante, sopratutto se si punta prima di tutto all’essere alla moda o a sentirsi cool. Ecco, quindi, alcuni consigli base che ti aiuteranno sicuramente a compiere una scelta sensata e con il giusto pizzico di follia.

Lo scalato lungo e senza tempo

Se ami i capelli lunghi, anche nel 2023 rimane di moda il taglio lungo. Ciò che conta è che questo abbia carattere. Per farlo puoi accorpargli una frangia o un ciuffo laterale o optare per uno scalato che sia in grado di contornarti il viso nel modo giusto. Una bella colorazione sarà ovviamente in grado di fare il resto, facendoti apparire al meglio.

Se vuoi puntare su qualcosa che sia davvero alla moda, puoi ovviamente puntare sul long bob. Adatto ad ogni età ed in grado di donarti quell’aria sbarazzina che non guasta mai. Aria che potrai rendere più accattivante puntando su colori più accesi, primo tra tutti un viva magenta, magari da applicare solo sulle lunghezze grazie ad un balayage o ad un degradè.

Taglio meglio ma con stile

Se ami i tagli medi, ancora una volta, il bob si rivela la scelta perfetta. Declinarlo in modo personalizzato e magari con una scalatura che ben si adatti alla forma del tuo viso potrebbe essere la scelta migliore ed in grado di farti sentire bella e sempre al top.

In questo caso potrai optare tra il mantenere il tuo colore di base e l’osare con qualcosa di nuovo. In tal caso, il consiglio è quello di scegliere puntando più sul tono della tua pelle che su ciò che va di moda. Così facendo avrai la garanzia di un buon risultato.

Via libera al taglio corto e spiritoso

Se ami i capelli corti, quest’anno puoi proprio osare. Dal corto scalato, ad un pixie cut allegro e brioso, le opzioni sono tante. E renderai le stesse ancor più incantevoli scegliendo una giusta colorazione o, ancor meglio, il giusto gioco di luci.

Tra colpi di sole da applicare in base alla forma del tuo viso ed effetti sfumati sulle punte per osare un po’ con toni più eccentrici, il tuo corto potrà farti sentire davvero al meglio. Da non sottovalutare, poi, la possibilità di colorare i capelli di un bel grigio che consenta di camuffare la ricrescita donando al contempo un certo carattere alla tua chioma.

Le opzioni per sentirti al top anche dopo i 40 sono davvero tante e con il giusto taglio di capelli ti sembrerà di affrontare il nuovo anno con gli strumenti più adatti.

Quelli che si riveleranno in grado di farti sentire maggiormente sicura di se e, cosa non meno importante, ancora più giovane e bella. Esattamente ciò che ti serve per vivere al meglio questo nuovo anno appena iniziato.