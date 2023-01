Basta un solo ingrediente e le tue unghie deboli diventeranno immediatamente più sane e belle!

Scopri come rinforzare le tue unghie deboli con un solo rimedio naturale. Il risultato sarà davvero incredibile.

Avere le unghie deboli può rappresentare un problema sia per la salute delle stesse che per quanto riguarda l’estetica. Delle unghie fragili, specie in inverno, tendono infatti a rompersi facilmente, a mal sopportare lo smalto e ad apparire poco belle alla vista.

Se anche tu hai questo problema e nonostante la cura che hai per le tue mani non riesci a risolverlo, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo un rimedio naturale davvero semplice da usare. Rimedio che, tra le altre cose, risulterà anche piuttosto economico. Si tratta infatti di un ingrediente che hai sicuramente già in casa e che ti aiuterà molto più di quanto immagini a prenderti cura delle tue unghie deboli.

Come curare le unghie deboli grazie all’olio extra vergine d’oliva

Avere delle unghie belle e di classe è il sogno di tutte. Oltre alla cura delle mani e all’applicazione di uno smalto idoneo, però, è importante partire dalla base e curare quelle unghie che risultano troppo fragili e che rischiano di sfaldarsi o spezzarsi di continuo.

Tra i tanti rimedi che possono rivelarsi utili nella lotta alle unghie deboli, l’olio extra vergine d’oliva è sicuramente tra i più preziosi. Si tratta, infatti, di un ingrediente naturale ricco di proprietà benefiche e che per questo motivo si rivela perfetto anche per la salute delle tue unghie. Per far sì che funzioni, ti basterà inoltre dedicare pochissimo del tuo tempo alla cura di mani e unghie. Cosa che, unita al fatto di non dover uscire e di poter fare tutto in casa, rappresenta un altor indiscutibile vantaggio.

Andando al rimedio, ti basterà riempire una piccola ciotola con dell’olio extra vergine d’oliva ed immergervi le dita lasciandole in ammollo per almeno 5 minuti. L’ideale sarebbe attendere anche fino a dieci. E tutto perché così facendo, i principi attivi, penetreranno nelle unghie andando a nutrirle a dovere. Un rimedio che potrai mettere in atto in ogni momento della giornata, magari proprio mentre guardi la tua serie tv preferita. Trascorso il tempo ti basterà lavare le mani e riprendere le tue normali attività. Giorno dopo giorno scoprirai delle unghie sempre più forti e belle da vedere.

Inoltre, se ami questo rimedio del tutto naturale, potresti massaggiare l’olio anche sulle mani. Queste risulteranno molto più morbide e otterranno tanta idratazione. Almeno tanta, se non di più, quanto quella che otterresti da una delle costose creme idratanti studiate appositamente per le mani. Un rimedio che vale proprio la pena provare, no?

Per concludere, e al fine di mantenere i risultati ottenuti, è consigliabile proteggere sempre le mani dal freddo e dagli agenti atmosferici, usando magari dei guanti quando sei fuori e non tenendole troppo in acqua calda quando sei in casa. Così facendo, oltre che a curarle ti occuperai anche di mantenerle sempre sane e belle. Cosa che con il tempo di premierà donandoti unghie davvero forti e resistenti.