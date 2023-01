Voglia di capelli corti ma non sei pronta per il taglio? Ecco come accorciarli senza ricorrere alle forbici!

Se volete sfoggiare un look corto ma non siete ancora pronta per darci un taglio, allora vi sveliamo un piccolo trucchetto per ottenere un bob da urlo!

Ormai è ufficiale, le chiome corte saranno sempre più di tendenza nel 2023, ma non tutte sono disposte a sacrificare la lunghezza dei propri capelli. E se vi dicessimo che c’è la possibilità di ottenere delle ciocche corte senza effettivamente tagliarle?

Infatti abbiamo buone notizie per tutti coloro che non se la sentono di recarsi dal parrucchiere e fare a meno della propria lunghezza. Questo grazie al faux bob, o anche chiamato bob finto. Continuate a leggere per scoprire come fare per sfoggiare un’acconciatura a caschetto senza tagli.

Come ottenere un finto bob

Si potrebbe pensare che fingere di avere i capelli corti richieda l’abilità di un professionista, ma è molto più facile di quanto sembri. Di seguito vi spieghiamo come provare un bob senza tagliare le ciocche.

Cominciate sezionando i capelli. Il primo passo per creare un finto bob è dividere i capelli in tre sezioni: due sezioni su entrambi i lati e una piccola sezione posteriore sulla nuca. Fermate le due sezioni più grandi finché non iniziate a lavorarci. A questo punto intrecciare e fissare la sezione inferiore. Successivamente, create una treccia vicino alla testa con la sezione inferiore e fissatela con un piccolo elastico.

Se sapete fare la treccia olandese o la treccia a corona, fatela in orizzontale con questa piccola sezione di capelli. Non preoccupatevi di renderla perfetta, serve solo per appuntare i capelli in seguito, in modo che nessuno la veda. Se state creando una treccia a tre ciocche sciolte, arrotolate la treccia e appuntatela orizzontalmente proprio sopra la nuca. La treccia deve fungere da ancoraggio, il che renderà molto più facile la fase successiva.

Quindi procedete chiudendo e bloccando le lunghezze dei capelli. Sganciate una delle due sezioni di capelli sciolti e iniziate ad arrotolare le punte verso il basso. Con delle forcine appuntate i capelli che avete rimboccato alla treccia sulla nuca. Ripetete il procedimento con l’altra sezione di capelli, assicurandovi che la lunghezza sia uniforme.

Staccate quindi alcuni piccoli pezzi. Se i vostri capelli sono tutti di un’unica lunghezza, potete saltare questo passaggio perché le ciocche lunghe riveleranno che avete finto l’acconciatura corta. Ma se avete degli strati, tirate fuori alcune ciocche più corte sul davanti per aggiungere un po’ di consistenza allo stile.

Come tocco finale fissate i capelli con uno spray fissante. Anche se le forcine dovrebbero fare la maggior parte del lavoro in termini di mantenimento del faux bob, è una buona idea fissare la vostra acconciatura con uno spray per capelli. E voilà il vostro “taglio” è pronto per essere sfoggiato e ammirato!