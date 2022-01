Wavy Bob Cut: il taglio di capelli che spopolerà nel 2022!

Se cercate delle idee per un cambio di look che sia alla moda, pratico e molto femminile, il Wavy Bob Cut è il taglio giusto per voi.

Scegliere il taglio di capelli che ci doni non è sempre facile e a volte neanche il nostro parrucchiere riesce a convincerci al 100%, questo perché sono molte le caratteristiche che si ricercano sia per quanto riguarda la giusta lunghezza che la gestione della chioma.

Il Wavy Bob Cut sembra essere uno dei tagli che le donne ameranno di più nel 2022 e questo perché racchiude in se diverse caratteristiche come la media lunghezza che regala femminilità e la possibilità di acconciarli in modo grazioso e le onde che regalano volume, ricercatezza e sensualità.

Wavy Bob Cut: a chi sta bene e come valorizzarlo

Il Wavy Bob è senza dubbio un bob di media lunghezza che si può presentare anche con la parte dietro leggermente più corta di quella davanti dove la linea potrà essere enfatizzata da punte lunghe.

Se il Bob cut ha fatto innamorare milioni di donne nel 2021, il Wavy non sarà da meno e accontenterà anche chi non ama portare capelli lisci o per sua natura ha i capelli mossi. Le morbide onde che lo caratterizzano infatti potranno essere create in modo semplice e veloce ed il taglio apparirà sempre in ordine, vezzoso e romantico.

Il Wavy Bob potrà essere corto alle orecchie per chi ha un viso piccolo con un ovale ben definito e lineamenti delicati, mentre per ovali più tondi la lunghezza più indicata sarà quella delle spalle con le punte che superano di almeno 5 centimeri il mento. Le punte poi potranno essere più lunghe per regalare un aspetto più scolpito al viso.

Questo tipo di taglio che prevede una messa in piega mossa, sarà senza dubbio valorizzato dalla presenza di meches o di colpi di luce, perfette tutte le schiariture sul nocciola per i capelli castani e più tendenti al biondo per il capelli più chiari.

Wavy Bob Cut: ecco come creare facilmente delle onde in capelli medio corti

Se amate perdutamente l’idea di regalarvi una testa Wavy ma vi preoccupa la messa in piega e la formazione delle onde, abbiamo selezionato per voi un video tutorial che vi aiuterà a capire come formare delle bellissime onde con una semplice piastra per capelli.

LEGGI ANCHE -> Capelli inverno 2022 | Per Federico Fashion Style sono color amaranto!

La beauty routine più indicata per mantenere un Wavy Bob

La detersione dei capelli potrà essere effettuata con lo shampoo preferito ma che mantenga i capelli leggeri e voluminosi. Una problematica, potrebbe essere legata all’utilizzo di balsamo troppo ricco tendente ad appesantire i capelli o ad utilizzarne troppo.

LEGGI ANCHE -> Piega capelli a boccoli: i rimedi top per fissarla senza lacca

Per poter rendere facile la messa in piega e la creazione di onde con il giusto volume, la scelta giusta sarà quella di utilizzare un poco balsamo sui capelli ben bagnati e risciacquare molto bene la chioma.