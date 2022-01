Capelli inverno 2022 | Per Federico Fashion Style sono color amaranto!

I capelli amaranto sono il trend dell’inverno 2022 per Federico Fashion Style, che ha proposto recentemente questa tinta nei suoi saloni.

Si tratta di un rosso tendente leggermente al viola, perfetto per rendere una chioma scura affascinante e seducente senza puntare necessariamente a un rosso troppo acceso.

Bellissimo sia nelle sue nuance più intense sia in colorazioni più chiare, questo colore si caratterizza per essere estremamente versatile.

Sta bene principalmente alle donne con un sottotono di pelle neutro o freddo, che quindi stanno bene con colori come il viola, il blu, il verde scuro. Non si addice moltissimo alle donne con una carnagione dal sottotono caldo, che cioè stanno bene con blush e rossetti aranciati e nei toni del pesca e del salmone.

Dà il meglio di sé sulle chiome lunghe, mentre potrebbe dare origine a look un po’ “datati” quando utilizzato su tagli medi o molto corti.

Questo colore infatti è stato per diverso tempo il preferito delle donne over 50 che sceglievano di tagliare i capelli e di portare un taglio sfilato, medio, corto o addirittura molto corto.

Nel 2022 è arrivato il momento di dare a questo colore una nuova giovinezza!

Come si portano e con quale make up stanno bene i capelli amaranto?

I capelli amaranto creano una zona di colore particolarissima intorno al volto, in grado di catturare l’attenzione dell’osservatore e non lasciarla più sfuggire.

A meno che non si abbia una pelle naturalmente scura o a meno che non si sia abbronzate, il pericolo è che il color amaranto possa far apparire pallide.

Soprattutto quando è molto intenso, infatti, questo colore può “togliere” alla pelle tutta la sua naturale nuance rosata. Questo significa che l’occhio, distratto dal rosso dei capelli, potrebbe far fatica a percepire le sfumature rosa della pelle.

Per evitare questo problema il consiglio è di abbinare sempre un make up molto deciso ai capelli color amaranto.

L’ideale è puntare sulla bocca o sugli occhi alternativamente, senza truccare sempre entrambi. Il motivo è che tra un make up molto marcato e dei capelli molto appariscenti il look potrebbe apparire “too much”.

Il rossetto ideale per questo colore di capelli è il borgogna. Anche il borgogna è un rosso violaceo e recentemente è tornato molto di moda. Ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato anche per un total look occhi – labbra da sfoggiare in occasioni speciali.

Una buona alternativa per il make up occhi è il marrone freddo, da utilizzare per creare bellissimi e affascinanti smokey eyes. Utilizzare questo colore al poto del nero permetterà di realizzare un make up meno meno pesante e meno scuro, più vicino al colore dei capelli.

Le giovanissime invece potranno optare per un coraggioso nude look, cioè su una base trucco assolutamente impeccabile che sia in grado di rendere la pelle compatta, omogenea e priva di imperfezioni.

L’ideale è un trucco naturale e luminoso che da solo possa bastare a rendere indimenticabile il viso. In questo caso però il contouring sarà assolutamente fondamentale per assicurare tridimensionalità al viso e mettere in risalto i punti forti dei lineamenti. Un ultimo consiglio: meglio non cadere nella tentazione di utilizzare un blush di un colore troppo scuro per “compensare” quello dei capelli. I risultati migliori si ottengono con blush di un colore appena un po’ più scuro rispetto a quello della carnagione!