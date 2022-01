C’è posta per te consacra Maria De Filippi: non c’è spazio per la concorrenza

C’è posta per te ha consacrato ancora una volta Maria De Filippi. Il giudizio del pubblico parla chiaro: non c’è spazio per la concorrenza.

C’è posta per te è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo trasmessi da Mediaset. Basti pensare, infatti, che va in onda da numerosi anni riscuotendo numerosi consensi da parte del pubblico del piccolo schermo. Maria De Filippi, consapevole di ciò, è tornata in onda con una nuova stagione dello show che nel giro di qualche ora non solo ha emozionato tutti i telespettatori ma anche strappato un sorriso agli utenti della rete, in quanto da alcune storie sono stati tratti meme e video simpatici. Insomma un ritorno in grande stile che è stato premiato anche dagli ascolti, ma il pubblico ha davvero apprezzato questo ritorno?

Per avere una risposta chiara a questo quesito, abbiano chiesto ai nostri lettori se hanno seguito ed apprezzato la nuova stagione di C’è posta per te, lanciando un sondaggio sui nostri canali social. Le risposte non sono tardate ad arrivare e gli utenti della rete hanno decretato il loro giudizio, consacrando il successo di Maria De Filippi.

Maria De Filippi consacrata a C’è posta per te: i voti parlano chiaro

Prima di rivelarvi il risultato del nostro sondaggio, è opportuno e doveroso fare alcune precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi o ai temi trattati. Il risultato, tra l’altro, è stato stilato in base ad una media di voti ricevuti, sia in positivo che negativo, e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo, vediamo subito il giudizio espresso in merito alle nuove puntate di C’è posta per te.

Il pubblico della rete che ha scelto di prendere parte a questo sondaggio, senza alcun dubbio come potete notare dalla media dei voti ricevuti, ha votato a favore di Maria De Filippi ed ha seguito ed apprezzato la nuova stagione del programma, che nelle scorse ore ha mandato in onda la seconda puntata di quelle previste per quest’edizione.

Il risultato dato dai nostri lettori non fa altro che confermare che quest’ennesimo successo ha consacrato la conduttrice agli occhi del pubblico, non dando alcun margine di chance alla concorrenza che si ritrova a dover subire i colpi di quello che da anni è diventato un colosso del mondo del piccolo schermo degli italiani. Un appuntamento fisso da milioni di italiani che ogni anno scelgono di seguire le storie portate in onda su canale 5.

Maria De Filippi con C’è posta per te ha segnato l’ennesimo colpaccio e siamo sicuri che anche tutti gli appuntamenti a venire, previsti per questa stagione, saranno in grado di fare breccia nei cuori dei telespettatori.