Harry e Meghan, la decisione che scuote il popolo britannico

Il principe Harry e la consorte Meghan sono soliti sconvolgere il popolo britannico con decisioni drastiche e impreviste. Stavolta, però, hanno preso una decisione che forse li allontanerà definitivamente dalla Royal Family. Ecco la decisione di Harry e Meghan che scuote il popolo britannico.

Harry e Meghan hanno ottenuto una speciale concessione da parte del governo britannico per il loro imminente ritorno in Uk in occasione del Giubileo.

La decisione di Harry e Meghan che scuote il popolo britannico

Stando alle recenti rivelazioni, il principe Harry, avrebbe avviato un’azione legale per riottenere la scorta per sé e per la sua famiglia durante la loro prossima visita nel Regno Unito, che avrà luogo questa estate.

In precedenza Harry e la moglie avevano perso il diritto alla scorta nel momento in cui avevano rifiutato di rimanere l’arte della famiglia reale nel 2020.

Ora, però, pare che il governo abbia rivisto questa precedente decisione, dopo che lo scorso giugno l’auto del principe era stata inseguita da un manipolo di curiosi paparazzi.

Stando alle fonti, il principe vorrebbe davvero ritornare nel suo Paese natale, ma le «estremiste e neonaziste» lo hanno sempre dissuaso.

L’accettazione della richiesta di Harry di avere una scorta metterà in sicuro imbarazzo la famiglia reale. Dopotutto la royal family ha già dovuto sopportare tante fin dal loro allontanamento da corte.

Tra l’altro, Harry avrebbe asserito di essere pronto a pagare personalmente per assicurarsi una scorta, evitando di fare pesare la spesa sulle spalle dei sudditi. Pare però che la sua richiesta sua stata negata dal governo.

Il rappresentante del principe Harry ha comunque dichiarato che «il Regno Unito sarà sempre la casa del principe Harry e un Paese in cui vuole che sua moglie e i suoi figli siano al sicuro».

Sono trascorsi ormai diversi mesi dall’ultima visita di Harry in Gran Bretagna. L’ultima visita risale allo scorso 1 luglio, quando prese parte all’inaugurazione di una statua in onore di sua madre, Lady Diana, che perde nel 1997.

LEGGI ANCHE–> Perché Harry non vuole andare agli Oscar? Meghan non la prenderà bene!

Di certo, scorta o no, il ritorno di Harry sarà un’occasione per fare conoscere la figlia di 7 mesi Lilibet alla bisnonna Elisabetta e al nonno Carlo, che ancora non l’hanno mai vista se non in video.

A ogni modo, un portavoce del governo ha affermato che il sistema che circonda la protezione dei personaggi pubblici è «rigoroso e proporzionato» e ha rifiutato di fornire dettagli aggiuntivi.