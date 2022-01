Piega capelli a boccoli: i rimedi top per fissarla senza lacca

Piega capelli a boccoli senza lacca? Ecco alcune astuzie infallibili per fissarla bene. La tua chioma sarà perfetta come appena sistemata dal parrucchiere. Rimarrai soddisfatta!

Ci sentiamo più belle e sicure con l’hair look giusto! Capiterà anche a te di guardarti allo specchio, concentrandoti soprattutto sui capelli. Inutile negarlo, rivestono un ruolo chiave nel gioco di seduzione e sono un importante biglietto da visita. Un po’ come dire: dimmi che capelli hai e ti dirò chi sei!

La scelta dell’hair look riflette la mia e la tua personalità! Se non sappiamo come regolarci, ci pensa il parrucchiere a darci il consiglio giusto. Ci sono tagli e pieghe per tutti i tipi di viso, basta soltanto scegliere quelli più adatti.

Per un viso quadrato con lineamenti marcati e spigolosi, i capelli mossi sono perfetti per addolcirlo. Il modo migliore per riuscirci è fare una bella piega a boccoli, da aprire poi un po’ con le dita, uno per uno, per dare più volume alla chioma.

I boccoli, però, tendono a durare di meno se fatti su capelli molto lisci. Per fissare bene una piega di questo tipo occorre la lacca. Ti trovi bene con questo prodotto ? Se la risposta è no, allora scopri quali sono i rimedi alternativi per una piega a boccoli perfetta senza lacca. Il risultato finale ti stupirà!

Boccoli perfetti senza lacca: le alternative per fissarli bene!

Quando si fanno i capelli a boccoli, la prima cosa che viene in mente è di spruzzare quintali di lacca per non farli spostare neppure di un centimetro. In commercio si trovano tante lacche diverse, più o meno leggere. Il risultato, però, è quasi sempre lo stesso: capelli legnosi, rigidi, secchi e poco naturali.

Insomma, con la lacca tradizionale si fa prima a fissare i boccoli, ma non senza conseguenze. Ci sono però delle valide alternative che, forse, anche tu ignori. Scopriamo insieme quali sono!

Gel + cera per capelli – Questa combinazione è perfetta per fissare una meravigliosa piega a boccoli, se ti accorgi all’ultimo secondo di non avere della lacca in casa. Per un risultato davvero impeccabile, dovresti stendere uno strato sottile di cera mista a gel su ogni singola ciocca, prima di passare l’arricciacapelli. Con il gel avrai una buona tenuta mentre con lacca, invece, toglierai l’effetto crespo. Una chicca per te: ecco come preparare un buon gel fai da te ai semi di lino;

– Questa combinazione è perfetta per fissare una meravigliosa piega a boccoli, se ti accorgi all’ultimo secondo di non avere della lacca in casa. Per un risultato davvero impeccabile, dovresti stendere uno strato sottile di cera mista a gel su ogni singola ciocca, prima di passare l’arricciacapelli. Con il gel avrai una buona tenuta mentre con lacca, invece, toglierai l’effetto crespo. Una chicca per te: ecco come preparare un buon gel fai da te ai semi di lino; Mousse per capelli – Va benissimo come alternativa alla lacca, per fissare la piega a boccoli, ma devi passarla sui capelli ancora umidi. Però non funziona abbastanza su capelli molto lisci. In questo caso, meglio usare la combinazione gel + cera;

C’è poi anche una terza opzione che potrebbe interessarti, ovvero preparare una lacca fatta in casa. Ti occorrono soltanto due semplici ingredienti low cost: succo di limone e acqua distillata. Sinceramente ho provato più di una volta questo metodo e mi sono trovata benissimo. Ecco tutti i passaggi da seguire per ottenere una buona lozione. Meglio elencarteli? Forse sì!

Scalda in un pentolino dell’acqua distillata e del succo di limone (quanto basta);

dell’acqua distillata e del succo di limone (quanto basta); Mescola bene, direttamente sul fuoco, per quasi un minuto;

direttamente sul fuoco, per quasi un minuto; Lascia raffreddare la soluzione e, poi, versala in una bottiglia di plastica con erogatore spray;

e, poi, versala in una bottiglia di plastica con erogatore spray; Et voilà, la tua lacca è pronta e puoi utilizzarla proprio come faresti con quella commerciale.

Senza dubbio non basta soltanto fare dei bellissimi boccoli e fissarli bene. Bisogna fare in modo che una piega di questo tipo duri per ore. In estate, sicuramente, è più difficile. Il caldo è il nemico numero uno dei capelli! Tendiamo a sudare di più, anche sulla nuca, mettendo a dura prova qualsiasi acconciatura o piega.

Io, però, ho un trucchetto infallibile! Con l’afa e il gran caldo, cerco di toccare il meno possibile i capelli. Se mi danno fastidio, allora li raccolgo in un elastico largo per tenerli in ordine e non farli ungere poche ore dopo lo shampoo. Credimi, è il modo migliore per preservare anche una bella piega a boccoli!

Come vedi ci sono tante soluzioni per non appesantire i capelli con la lacca tradizionale. Scegli quella più adatta alle tue esigenze. Rimarrai soddisfatta!