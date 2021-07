Il metodo furbo per fare i capelli ricci corti utilizzando gli elastici. Risultato pazzesco!

Hai i capelli corti e vuoi farli ricci in pochi minuti? Prova con la tecnica degli elastici. Ti spieghiamo come procedere per un risultato perfetto in poche mosse!

I capelli sono il nostro biglietto da visita. Non è sempre facile tenerli in ordine, soprattutto d’estate con il caldo torrido. E’ chiaro che le mani esperte di un parrucchiere creano acconciature che resistono per ore, senza smuoversi. Ma le cose cambiano molto con il fai da te; quando facciamo tutto da sole, dobbiamo seguire i consigli giusti per ottimizzare il risultato!

A seconda dell’acconciatura che si desidera, liscia, riccia, mossa, raccolta o semi raccolta, ci sono dei metodi infallibili da provare per un risultato soddisfacente. Sui capelli lunghi, per esempio, è più facile fare una piega riccia o mossa. Ma, con alcuni consigli preziosi, viene bene anche su quelli corti.

Se hai un taglio corto e vuoi cambiare per un giorno il tuo look, facendo i capelli ricci, ecco il metodo giusto da provare; si utilizzano gli elastici! Vediamo insieme come si procede, step by step.

La tecnica furba per fare i capelli ricci corti a casa

Hai i capelli corti, vuoi farli ricci ma non hai tempo per andare dal parrucchiere? Tranquilla, puoi fare tutto da sola in pochi minuti, con il metodo pazzesco degli elastici. Ecco qual è il procedimento da seguire.

Dividi la tua capigliatura in 4-5 sezioni. Scegli da quale sezione partire e dividila in ciocche, da pettinare bene una ad una per togliere tutti i nodi. Arrotola la ciocca su se stessa e, infine, fissala bene con un eleatico, uno di quelli che usi tutti i giorni. Ti consigliamo di fare questa operazione, partendo dalla fronte alla nuca. Ora puoi passare ad arrotolare le ciocche sui lati della testa. Controlla che tutti i capelli siano stati attorcigliati in torchon e fissati bene. Lascia in posa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, sciogli i capelli.

La tua chioma sarà vaporosa, assolutamente perfetta senza ricorrere al ferro arricciacapelli. Il metodo appena descritto ti permetterà di cambiare look, in poco tempo, anche se hai un taglio corto.

Il consiglio in più: per ottimizzare il risultato, ti suggeriamo di usare questa tecnica sui capelli umidi. Quindi, tampona l’eccesso d’acqua dopo lo shampoo, asciuga un po’ con il phon e, poi, passa ad arricciare i capelli con gli elastici. Durante la posa, di tanto in tanto, passa ancora un po’ l’asciugacapelli; è un piccolo trucco per avere ricci ben definiti e più duraturi.

Se hai capito come fare, mettiti subito all’opera e sorprendi le tue amiche con un cambio look last minute. Il risultato sarà invidiabile, fidati di noi!