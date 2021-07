Amici di Maria De Filippi tornerà a settembre in tv, ma uno storico insegnante potrebbe dire addio allo show per essere sostituito da un ex allievo.

Amici 21 debutterà sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre. Almeno per il momento non si dispongono di tantissime indiscrezioni riguardanti la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, fatta eccezione che visto lo straordinario successo ottenuto in precedenza, Mediaset ha scelto di anticipare la messa in onda. Il programma, infatti, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, era solito partire ad ottobre mentre quest’anno debutterà qualche settimana prima.

Il pubblico ora però è curioso più che mai di sapere se il cast degli insegnanti sarà lo stesso dell’edizione 20 oppure se Maria ha scelto di apportare qualche modifica. Ebbene se la conduttrice non si è ancora sbilanciata a tal proposito, lo ha fatto il blog Anticipazioni Tv rivelando che Anna Pettinelli non sarebbe stata riconfermata e che al suo posto dovrebbe subentrare Albero Urso.

Anna Pettinelli sostituita da Alberto Urso ad Amici 21? L’indiscrezione

Anna Pettinelli, secondo quanto riporta il portale citato, non sarebbe stata riconfermata nel cast degli insegnanti. Al suo posto dovrebbe dunque arrivare Alberto Urso, il cantante che qualche edizione fa è riuscito a portarsi a casa il titolo di vincitore non solo del programma ma anche della sezione canto.

Alberto, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, non sarebbe di certo il primo ex concorrente del talent show a ricevere una simile promozione. In quanto lo stesso destino è toccato anche a Stash dei The Kolors, che è stato prima allievo, poi insegnante ed infine giudice della fase serale.

Il portale però rivela anche che al momento il ruolo di Alberto Urso ad Amici non è stato ancora delineato e che potrebbe andare anche ad affiancare il cast di insegnanti presenti durante la scorsa edizione. Ovviamente, ci teniamo a precisare, queste sono soltanto indiscrezioni e nulla ancora è stato confermato dalla padrona di casa, Maria De Filippi, o dalla produzione che cura il tutto.

Anna Pettinelli sarà sostituita da Alberto Urso? Per avere la risposta definitiva non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte della produzione, ma speriamo che la storica insegnante di canto, che ha sempre scoperto nuovi talenti, rimanga ancora nel cast dello show.