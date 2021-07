By

Stefania Orlando senza freni ha scelto di farlo, andando contro a tutti gli stereotipi che la società di oggi ci impone.

Stefania Orlando, durante il corso dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, che dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo cast a partire dai primi giorni di settembre, ci ha ampiamente dimostrato che è una donna senza peli sulla lingua. La bionda conduttrice dice sempre ciò che pensa, anche al costo di risultare scomoda o controcorrente.

Nelle scorse ore, Stefania ha dimostrato ancora una volta di poter essere un perfetto punto di riferimento per tutti i suoi fedeli sostenitori, andando contro i canoni che la società odierna ci impone di seguire. Che cosa ha fatto? La migliore amica di Tommaso Zorzi ha fatto di pubblicare uno scatto in cui sfoggia un bellissimo bikini, affermando che nonostante non abbia più 20 anni ha comunque tutte le intenzioni di indossarlo.

Stefania Orlando ha dato un ottimo esempio alle donne, invitandole dunque a fare tutto ciò che le fa stare bene, senza dare troppo peso a quello che dicono o pensano gli altri.

Stefania Orlando da applausi: l’importante lezione a tutte le donne

Stefania Orlando ha scelto di indossare un bellissimo bikini durante una giornata di relax in spiaggia e dopo di tutto chi più di lei può permettersi di indossare un capo del genere? Certo, la bionda conduttrice ha precisato di non avere più 20 anni ed è fiera dell’età che porta, ma ha un fisico mozzafiato che può fare invidia ad una ragazza giovanissima.

Stefania non ha lasciato però lo scatto fine a se stesso, associandogli magari una citazione, come sono soliti fare molti influencer, che nulla a che fare con ciò che si mostra, ma ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio a tutte le donne.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi incontra Stefania Orlando: “La regina della falsità”

“Io comunque, benché alcun* non siano d’accordo, mi metto un bel bikini” ha esordito l’ex concorrente di Alfonso Signorini, che a settembre debutterà a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, sfidando numerosi personaggi dello spettacolo a suon di imitazioni.

“Anche se non ho più 20 anni, neanche 30 e neanche 40, ma oltre 50, e sto! Buongiorno” ha poi concluso, mandando gli utenti della rete in visibilio. Tant’è che non solo i suoi fedeli sostenitori si sono complimentati con lei, ma anche molte colleghe appartenenti al mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi prende una drastica decisione su Francesco Oppini: è finita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Stefania Orlando ha sfoggiato un fisico da urlo e poco importa se non è più giovanissima: resta comunque una donna bellissima.