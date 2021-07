Giulia Salemi ha incontrato Stefania Orlando. Le due, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si sono chiarite oppure no?

Giulia Salemi ha vissuto l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini, che salvo cambi di programma dovrebbe ritornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre, in compagnia di Stefania Orlando. Le due, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, non hanno di certo avuto un percorso facile, tutt’altro. In più occasioni hanno discusso, tante che la bella modella di origini iraniane ha perso al televoto proprio contro la conduttrice.

Una volta terminato il programma sono terminate anche le sue dinamiche e le due, a distanza di mesi da quel momento, hanno deciso di incontrarsi a telecamere spente. Giulia Salemi e Stefania Orlando hanno chiarito dopo il GF Vip? A giudicare dalle Instagram Stories di entrambe si direbbe proprio di sì, anche se non sono mancate delle simpatiche frecciatine che hanno strappato un sorriso ai loro fedeli sostenitori.

Stefania Orlando e Giulia Salemi: pace fatta dopo il Grande Fratello Vip

Giulia Salemi ha mostrato a tutti i suoi fedeli sostenitori di aver incontrato Stefania Orlando dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, mostrando tutto sul noto social fotografico. Tra una risata e l’altra, potete trovare i migliori momenti da loro vissuti in fondo a questo articolo, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha chiesto alla sua ex compagna di viaggio se ha sentito la sua mancanza in questo periodo in cui hanno vissuto lontane, visto che grazie al reality show di canale 5 erano insieme 24 ore su 24.

“Falsa dalla testa ai piedi“ ha replicato ironica la bionda conduttrice, facendo ben intendere agli utenti della rete che ogni incomprensione avuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip è ormai superata e che il tutto faceva parte delle dinamiche del gioco. “E’ la regina della falsità“ ha ironizzato la Salemi. “Ed io sono la principessa“ ha aggiunto con il sorriso sulle labbra. Anche probabilmente per evitare ulteriori ed inutili polemiche su chi potrebbe vedere una punta di malizia nelle sue parole.

Stefania Orlando e Giulia Salemi dopo il GF Vip hanno chiarito ogni possibile incomprensione del loro rapporto e pare anche che la bella modella di origini persiane abbia avuto un chiarimento anche con Tommaso Zorzi. Tra di loro, infatti, durante il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, non sono di certo mancate le liti, ma tutto finalmente ha avuto fine dopo la conclusione del reality show che ha permesso loro di diventare gli idoli del web.