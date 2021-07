Tommaso Zorzi non le manda di certo a dire. Per questo motivo nelle scorse ore ha preso una drastica decisione: è tutto finito.

Tommaso Zorzi, durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, esperienza che lo ha incoronato come vincitore, ci ha ampiamente dimostrato che non ha peli sulla lingua e nelle scorse ore non è di certo stato da meno. Da settimane, ormai, si parla di un allontanamento tra lui e Francesco Oppini, ma entrambi hanno sempre smentito e di recente sono andati anche a cena insieme. Insomma, il tutto appariva quasi come del becero gossip mal riuscito, ma sembrerebbe che purtroppo quelle voci non siano del tutto inventate di sana pianta perché recenti messaggi e gesti da parte dell’influencer confermano che l’amicizia tra loro è arrivata al capolinea.

Un risvolto che nessuno dei loro fedeli sostenitori si sarebbe mai aspettato prima, in quanto nella casa più spiata d’Italia sono apparsi più affiatati che mai ma nella vita reale le incomprensioni non sono di certo mancate. Pubblicamente il tutto è iniziato con un messaggio del figlio di Alba Parietti per poi finire con uno sfogo di Tommaso ad un fan che gli chiedeva come mai non difendeva il suo amico dagli attacchi degli haters.

Tommaso Zorzi ha preso una drastica decisione su Oppini, scegliendo di smettere di seguirlo, ma proviamo a fare insieme il punto della situazione.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, amicizia al capolinea: il gesto spiazza

Tommaso Zorzi nelle scorse aveva chiesto ai suoi fedeli sostenitori che cosa farebbero se potessero creare loro le leggi. Lui, senza peli sulla lingua, ha ammesso che punirebbe chi in maniera consapevole fa delle fake news, falsificando l’informazione, e dopo un po’ è arrivato questo messaggio da parte di un amico di Francesco Oppini che ha utilizzato il tag che sono soliti usare i fan dell’influencer: “Ma le leggi non le approvano in Parlamento e Senato? Chiedo per un amico!” La risposta di Tommaso non si è di certo fatta attendere.

“Se chiedi per un amico” ha esordito il fidanzato di Tommaso Stanziani. “Il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia” ha concluso e quando un suo fedele sostenitore gli ha chiesto come mai non difendesse mai Francesco Oppini, la sua risposta è stata ancora più dura. “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto!” ha esclamato lui. Un altro tassello che fa intendere che il rapporto tra lui e il figlio di Alba Parietti sia arrivato al capolinea.

Ora non possiamo ovviamente sapere che cos’è successo in privato tra loro, sembrerebbe però che l’amico di Oppini abbia utilizzato la F – Word e che lui l’abbia invitato a scusarsi pubblicamente. Molto probabilmente tale espressione ha urtato la sensibilità di Tommaso, ma non possiamo garantirvi che questo sia stato l’elemento che ha messo fine al loro rapporto o se i due hanno avuto diverse incomprensioni in privato.