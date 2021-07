Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme, ma tra loro spunta Lui!

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno messo a tacere i gossip che li riguardano, ma tra loro è spuntato Lui!

Tommaso Zorzi, durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha stretto un legame speciale con Francesco Oppini. Legame che è continuato anche una volta che le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente, anche se di recente si è mormorato che il rapporto tra i due fosse arrivato al capolinea e nonostante le loro smentite, i gossip non si sono di certo frenati.

Nelle scorse ore però è arrivata la prova che quanto dichiarato da loro, per i più increduli che continuano a dare il giusto valore alle loro precisazioni e dichiarazioni, corrisponde alla verità dei fatti. In quanto Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono rivisti in Sicilia, la regione scelta dal vincitore di Alfonso Signorini per trascorrere questo periodo estivo, dove hanno passato qualche momento di spensieratezza insieme, ma attenzione perché non erano di certo da soli. Con loro c’era anche Lui! Di chi stiamo parlando? Di Andrea Zelletta!

Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme dopo il GF Vip

Andrea Zelletta, in un primo momento, non aveva creato un buon rapporto con Tommaso Zorzi all’interno della casa più spiata d’Italia del GF Vip, ma con il passare dei giorni, dopo circa sei mesi trascorsi insieme sotto lo stesso tetto, entrambi hanno deciso di darsi una chance e tra loro è una bellissima amicizia che sta proseguendo anche nella vita reale. Per questo motivo l’ex tronista di Uomini e Donne si è aggiunto a questa mini reunion in Sicilia.

LEGGI ANCHE –> GF Vip cast 2021, svelati i primi 8 concorrenti: c’è l’amica di Tommaso Zorzi!

I tre ex concorrenti di Alfonso Signorini hanno trascorso una serata insieme dove tra una risata e l’altra, e sicuramente non saranno mancate le confidenze fatte dopo un lungo tempo in cui per i rispettivi impegni non sono riusciti a vedersi, hanno fatto sognare gli utenti della rete che rivedendoli insieme non hanno potuto fare a meno di ripensare a tutte le emozioni che gli hanno regalato durante il corso della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE –> Natalia Paragoni rivela la sua preoccupazione più grande: “Sono in ansia”

Andrea Zelletta insieme a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. pic.twitter.com/Pam9vAl4nx — disagiotv (@disagio_tv) July 22, 2021

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno messo a tacere i gossip sul loro conto. In quanto il video, che trovate in fondo a questo articolo, dimostra che loro amicizia non ha subito alcuna crisi, anzi è ancora più solida di prima. In quanto a differenza di altri legami, il loro prosegue a gonfie vele anche una volta che le dinamiche del programma sono terminate.