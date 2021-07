Jennifer Lopez e Ben Affleck lo hanno rifatto: la foto non mente

By

Nel 2021 come nel 2002, per Jennifer Lopez e Ben Affleck il tempo sembra essersi fermato e una foto lo conferma.

Il sogno dei fan di tuto il mondo: rivedere una coppia leggendaria oramai naufragata tornare insieme.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno fatto questo regalo ai loro fan: dopo quasi vent’anni, divorzi, relazioni fallite e chi più ne ha più ne metta, sono tornati ufficialmente insieme.

La mente viaggia così costantemente tra ieri e oggi e un vero e proprio volo pindarico è stato recentemente regalato dai paparazzi: guardate la foto qua sotto e stenterete a capire se siamo nel 2002 o nel 2021.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, nel 2021 come nel 2002

Verrebbe da dire Jennifer Lopez e Ben Affleck “still from the block” e la citazione della canzone non sarebbe affatto casuale.

Chi non ricorda infatti il celebre video di Jenny from the block, uno dei più grandi successi della cantante che nella clip si mostrava proprio con l’allora fidanzato. Chi era? Lo stesso di oggi, Ben Affleck.

I due, oramai ufficialmente tornati insieme, erano all’epoca più affiatati che mai e diverse immagini del video lo confermavano. La più famosa di tutte era quella in cui i due venivano paparazzati in barca proprio mentre lui accarezza il lato B di lei (già quello che tutti dicono esser stato assicurato dalla cantante: la fake news più popolare di sempre).

Be’, l’immagine è così immortale che i due, udite udite, hanno deciso di bissare.

I due hanno scelto di passare alcuni giorni di relax in Costa Azzurra, a bordo di uno yacht. I paparazzi certo non potevano mancare e così hanno potuto immortalare il più iconico dei remake.

In uno scatto si vede infatti Ben Affleck allungare una mano sul lato B di JLo: già, proprio come nel celeberrimo video clip.

Inutile descrivere il delirio dei fan all’uscita della foto per questa coppia che oggi come 19 anni fa riesce a farci sognare senza se e senza ma.

Il tempo per loro sembra veramente essersi fermato.