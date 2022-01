“Avevo paura”: confessione a cuore aperto di Mietta

La cantante Mietta si è recentemente aperta riguardo un argomento ad oggi scottante, ovvero quello relativo al fare o meno il vaccino. Ecco la sua confessione a cuore aperto.

Mietta, nota cantante italiana e molto apprezzata dal pubblico, negli ultimi tempi si è fatta notare per la sua partecipazione al programma “Ballando con le stelle”.

Una partecipazione che è durata poco tempo, non tanto per le sue qualità di ballerina (anchesse apprezzate) ma per l’essere risultata positiva al Covid, dovendo così assentarsi per alcune settimane dallo show nel quale è poi tornata per le puntate finali.

Una storia che ha creato un certo subbuglio portando a delle voci che la cantante ha infine deciso di mettere a tacere con una confessione fatta a cuore aperto ed in totale sincerità.

Mietta si sfoga e parla del vaccino: la sua confessione a cuore aperto

È stata una confessione fatta con il cuore in mano quella che Mietta ha concesso a Silvia Toffanin mentre era ospite al programma Verissimo.

Dopo il suo essere risultata positiva al Covid e l’ammissione di non aver fatto ancora il vaccino, le voci si sono infatti subito innalzate portando a commenti che la etichettavano come una no vax.

Un problema che ad oggi è piuttosto comune e che spinge, spesso con fin troppa superficialità, a trarre giudizi senza conoscere la storia che si cela dietro la vita delle persone.

A tal proposito, la cantante Mietta ha deciso di dire la sua. E lo ha fatto dichiarando da subito di non essere affatto contro il vaccino ma di averne avuto sempre paura.

Fin da piccola, infatti, a causa di allergie pregresse e di uno shock anafilattico che l’ha spaventata quando era giovanissima, ha avuto paura anche ad avvicinarsi ad un semplice farmaco per il mal di testa. Una paura che per ovvi motivi l’ha tenuta lontana dal vaccino.

Le sue remore, però, non hanno nulla a che vedere con l’essere o meno d’accordo con la scelta di vaccinarsi. E a tal proposito, la cantante ha dichiarato di non essere affatto contraria ma di avere semplicemente paura. Il vaccino è uno step che affronterà molto sicuramente ma che dovrà affrontare a modo suo e secondo i suoi tempi. E questo sebbene la sua preoccupazione a riguardo sia ancora presente.

Un problema che la accomuna a tante altre persone che come lei vengono ogni giorno etichettate erroneamente come no vax. E tutto quando a fermare non è tanto il non credere al vaccino e alla sua funzione quanto a paure personali.

Paure che spesso sarebbe giusto approfondire e conoscere prima di etichettare qualcuno con parole che non gli appartengono.

Parole che hanno ferito anche Mietta che a tal proposito ha deciso quindi di dire la sua, aprendosi completamente. E tutto al fine di mettere a tacere i giudizi spesso troppo affrettati della gente.