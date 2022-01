Torta morbida al cocco e limone, niente glutine e solo gusto

Leggera e profumatissima, la torta morbida al cocco e limone è la soluzione ideale non solo per gli intolleranti al glutine. Basta dire che è buonissima

Eliminare o ridurre il glutine dalla nostra alimentazione, anche se non siamo intolleranti, non è una mossa sbagliata. Specialmente se riusciamo lo stesso a preparare ricette buonissime, da applausi. E ve lo dimostriamo con questa torta morbida al cocco e limone.

Un dolce molto profumato e delicatissimo, da consumare ad ogni ora del giorno dalla colazione al fine pasto. Può anche diventare una ricetta salvezza per preparare una torta di compleanno o in occasione di un’altra festa importante.

Torta morbida al cocco e limone, servitela così

Per accompagnare la nostra torta morbida al cocco e limone abbiamo scelto una crema che richiama gli ingredienti principali. Ma voi potete anche abbinare una coppetta di gelato fiordilatte, vaniglia o alla frutta.

Ingredienti:

150 g di farina di riso

150 g di farina di cocco

110 g di farina 00

140 g di burro

3 uova

150 g di zucchero semolato

1 bustina di lievito per dolci

1 limone

cocco grattugiato

1 pizzico di sale

Per la crema al limone

1 uovo + 1 tuorlo

1 limone

30 g di maizena

200 g di zucchero semolato

300 ml di acqua

Preparazione:

Ancora prima di montare l’impasto tirate fuori il burro dal frigorifero e tagliatelo a cubetti lasciandolo a temperatura ambiente, in modo da farlo ammorbidire.

Poi separate i tuorli dagli albumi e sbatteteli usando le fruste elettriche con lo zucchero e un pizzico di sale. Quando il composto diventerà spumoso e chiaro, incorporate anche il burro ormai morbido e le tre farine setacciate. Per ultimo aggiungete anche la scorza grattugiata e il succo di un limone non trattato.

A parte montate a neve fermissima tutti gli albumi, poi uniteli al composto e mescolate una spatola, facendo movimenti lenti dal basso verso l’alto in modo da non smontarli. Solo alla fine aggiungete il lievito setacciato e date ancora una mescolata.

Versate l’impasto in una tortiera da 22 cm di diametro, già imburrata, e cuocete in forno preriscaldato a 160° per 60 minuti. Sfornatela e aspettate che diventi tiepida, toglietela dallo stampo e lasciatela raffreddare completamente.

Intanto che aspettate, preparate la crema al limone. Sbattete velocemente l’uovo e il tuorlo in un pentolino insieme all’amido. Poi versate l’acqua a filo, mescolando con una frusta a mano e infine unite anche lo zucchero, la scorza grattugiata di un altro limone non trattato e il suo succo.