Benedetta Parodi vuota il sacco: “Vi svelo il mio segreto di bellezza”

Benedetta Parodi, sempre bellissima e in perfetta forma, vuota il sacco e svela il suo segreto di bellezza: ecco come si mantiene in forma.

Benedetta Parodi, mamma, moglie e donna in carriera, ha conquistato tutti con il suo sorriso e la sua bravura. Appassionata di cucina, negli ultimi anni, ha deciso di dedicarsi totalmente alla cucina pubblicando libri di ricette che ottengono sempre un grandissimo successo. La sorella di Cristina Parodi, inoltre, conduce sin dalla prima edizione Bake Off Italia, il talent show dedicato ai pasticceri amatoriali.

Sposata con Fabio Caressa, mamma di Matilde, Eleonora e Diego, Benedetta Parodi è sempre bellissima e sfoggia un fisico asciutto e in perfetta forma. Su Instagram, condivide tutte le sue creazioni culinarie conquistando i followers, ma come riesce a mantenersi in forma? A svelarlo è la stessa Benedetta.

Benedetta Parodi in perfetta forma: “Il segreto di bellezza per non ingrassare”

Il sorriso è uno delle caratteristiche più belle di Benedetta Parodi che sfoggia la propria bellezza con semplicità. I fan, seguendola sui social, provano a scoprire i suoi segreti. Ai microfoni di Confidenze, però, la sorella di Cristina Parodi, ha deciso di svelare tutto. Nessuna dieta drastica per la Parodi che, da amante della cucina, preferisce le porzioni piccole senza rinunciare al gusto.

“Non faccio mai diete drastiche. Anche perché, quando mi sento un po’ appesantita, posso preparare ricette leggere ma lo stesso appetitose. Per esempio un piatto unico con poca pasta, condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso: lessate, gratinate o saltate”, ha svelato la Parodi in un’intervista rilasciata a Confidenze.

Quando decide di mangiare meno, Benedetta preferisce mangiare frutta, verdura e formaggi magri evitando carboidrati, carne e pesce. Oltre a mangiare in modo sano ed equilibrato, per mantenersi in forma, la sorella di Cristina Parodi non trascura l’allenamento.

Una sana ed equilibrata alimentazione e un esercizio fisico quotidiano sono i segreti della forma perfetta di Benedetta che ama viziare la propria famiglia con i suoi piatti gustosi e semplici da realizzare.