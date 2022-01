Una Vita anticipazioni: Felipe furioso, l’assurda richiesta di Genoveva

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nelle prossime puntate in onda dal 17 al 22 gennaio 2022, Felipe furibondo…

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: Genoveva rende furioso Felipe, ecco perché

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo principalmente alle vicende che si concentreranno introno a Genoveva e Felipe. I due coniugi, infatti, renderanno molto dinamiche le prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Felipe sarà furibondo per una lettera che Genoveva ha scritto e fatto uscire sul giornale del quartiere. Infatti nei prossimi episodi in onda su Canale 5 ci saranno un bel po’ di colpi di scena legati al loro turbolento matrimonio.

Come ben sapete, l’Alvarez Hermoso ha fatto incastrare la moglie, Genoveva Salmeron che presa dall’agitazione del momento ha rivelato di essere stata lei ad uccidere Marcia. Da quel momento, la dark lady è stata carcerata. Sfruttando le sue influenze dal carcere, Genoveva fa pubblicare sull’Adelantado un articolo che tesse le sue lodi come cittadina esemplare.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: clamorosa verità sulla morte di Bellita

Ma non è tutto! Nei prossimi episodi della soap iberica indagheremo più affondo le vite di Aurelio, Miguel, Anabel e Natalia. Nel dettaglio, Miguel chiederà ad Anabel di essere più attenta alla sua reputazione. Aurelio li vede in atteggiamenti espliciti e non esita a fermare Anabel per minacciarla di fargliela pagare per averlo tradito con un certo Carlos Armijo.

Non soltanto i nuovi personaggi, ma parleremo anche di quelli più storici. Josè Miguel e Alodia tenteranno di placare la curiosità di Rosina e Susana, le quali sospettano che i due abbiano una relazione. Soledad non esita a difendere Marcos contro le maldicenze di Susana; lui la ringrazia per il gesto. Antonito si mostra particolarmente affettuoso con Lolita e questo non convince la donna, che poco dopo riceve una busta contenente foto compromettenti di Antonito e Natalia.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Una Vita: Antonito con le spalle al muro

Ma tornando al fulcro della questione, questa settimana di programmazione televisiva sarà particolarmente intensa per Felipe. L’avvocato è furibondo per l’articolo dell’Adelantado e per la richiesta di grazia che Genoveva ha presentato al re, ma Mendez lo avverte che purtroppo la donna potrebbe tornare in libertà.