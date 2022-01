GF Vip, i nuovi vipponi deludono: il dettaglio li mette con le spalle al muro

Al GF Vip i nuovi concorrenti di Alfonso Signorini hanno deluso il pubblico. I dati parlano chiaro: ora sono con le spalle al muro.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una diretta nuova di zecca in compagnia di Alfonso Signorini. Questa sera, oltre a presentare le varie dinamiche che vedono protagonisti gli abitanti della casa più spiata d’Italia, il conduttore rivelerà loro anche il risultato del televoto e il concorrente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze avrà l’arduo compito di condannare uno dei suoi colleghi, mandando in lizza per l’eliminazione della seconda diretta della settimana.

Noi però siamo troppo curiosi e non riusciamo ad aspettare la diretta di questa sera. Per questo motivo abbiamo lanciato sui nostri profili social un sondaggio, chiedendo ai nostri lettori di indicare chi vorrebbero salvare e chi no. I risultati non si sono fatti attendere e dai loro voti si è stati in grado di cogliere un importante dato riguardo i nuovi ingressi a cui abbiamo assistito durante il corso di queste settimane al GF Vip.

Televoto GF Vip: il pubblico del web boccia i nuovi ingressi

Prima di rivelarvi i risultati di questo sondaggio, è bene fare alcune dovute e importanti precisazioni. La prima è che non ha alcuna valenza ai fini del gioco, in quanto l’unico metro di giudizio resta il televoto ufficiale lanciato da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. In quanto questo è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete, senza influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi in questione.

Inoltre, le varie posizioni sono state stilate mediante una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Un dato però colpisce all’occhio, tutti e tre i concorrenti in nomination non hanno raggiunto la “sufficienza” nelle preferenze. Segno che effettivamente questi nuovi ingressi potrebbero non aver avuto il successo sperato tra il pubblico del piccolo schermo.

All’ultimo posto, con il minor numero di preferenze, troviamo Federica Calemme. Probabilmente di lei si è conosciuto poco durante il corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e per questo motivo il pubblico avrebbe potuto darle il minor numero di preferenze. Questo ovviamente riguarda i nostri lettori, considerato che nel televoto ufficiale venerdì scorso è riuscita a salvarsi dall’eliminazione.

Al secondo posto troviamo Kabir Bedi, lo storico Sandokan. L’attore, entrato da qualche settimana, sembrerebbe non aver convinto i telespettatori. Il suo essere di poche parole si rivelerà essere un’arma vincente oppure no? Staremo a vedere se anche i telespettatori la pensano nella stessa maniera. Ad avere la meglio, ma senza raggiungere la sufficienza, è stata la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis che sono i preferiti, tra i concorrenti in nominations, dei nostri lettori.

