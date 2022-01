Il crollo di Soleil Sorge: la reazione all’arrivo di Delia Duran al GF Vip

Soleil Sorge crolla al Grande Fratello Vip 2021 dopo l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli: lo sfogo in lacrime.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha fatto crollare Soleil Sorge che si è lasciata andare ad uno sfogo non trattenendo le lacrime. Dopo aver ritrovato la serenità, l’ingresso di Delia Duran con cui ha avuto numerosi scontri, ha fatto riaffiorare ansie e paure nell’influencer.

Soleil Sorge sta facendo fatica ad accettare la presenza di Delia in casa. Con la Duran non è ancora riuscita a parlare, ma si è sfogata con gli altri concorrenti non nascondendo la propria amarezza.

Soleil Sorge infastidita da Delia Duran: lo sfogo con Jessica Selassiè

“Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato che sinceramente non so”, ha detto Soleil a Jessica Selassiè. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso di essere infastidita dal suo atteggiamento. “Io ho detto che rimangono dei miei dubbi”, ha spiegato Jessica. “Le hai detto peste e corna e ora vai a fare l’amica. Non è semplice cordialità quello che fate è proprio essere false” ha sbottato la Sorge.

Poi, Soleil ha aggiunto: “Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex. Dovrà farlo prima con lui e poi al massimo proprio per esagerare con me. Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro. A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me. Quindi come si è permessa lei di giudicare me, mi permetto di giudicare lei”.

“Io nella vita non voglio cose superficiali. Mi guardo attorno e sono allucinata. Mi passa la voglia di stare bene” , si è poi sfogata con Gianmaria Antinolfi.



Delia Duran e Soleil Sorge, dunque, riusciranno a trovare un punto d’incontro?