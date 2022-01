È stata una grande protagonista di Amici con Gaia Gozzi: cosa fa oggi

By

Chi si ricorda di Giulia Molino? È stata una protagonista di Amici con Gaia Gozzi. Ecco com’è e cosa fa oggi.

Il programma di Amici è senza alcun dubbio una fucina di talenti. Tra cantanti e ballerini, i personaggi destinati a far parlare di se che passano dal programma sono davvero tanti. Tanto che a volte si finisce persino con il perdere il conto.

Tra quelli che sono stati maggiormente amati, figura anche Giulia Molino. Scopriamo com’è cambiata la sua vita, come è stata capace di reinventarsi in pochissimo tempo e cosa fa oggi.

Giulia Molino: cosa fa oggi l’ex protagonista di Amici con Gaia Gozzi

Che Giulia Molino sia stata una delle protagoniste della penultima edizione di Amici è fuori da ogni dubbio. E questo sebbene l’edizione sia stata vinta da Gaia Gozzi, contando Javier Rojas al secondo posto.

Con il suo onorevole terzo posto, Giulia Molino è stata infatti in grado di farsi notare e di arrivare al pubblico a casa che ha dimostrato in più di un’occasione di apprezzarla.

La sua voce è infatti in grado di oltrepassare lo schermo e questo ha contribuita a renderla sempre più nota portandola ad ottenere dei buoni riscontri anche con il suo primo album.

Ma cosa fa, oggi, Giulia Molino? Sebbene la sua carriera sia stata caratterizzata da brani melodici e via via sempre più pop, oggi sembra che il suo stile sia in costante evoluzione.

Nell’ultimo anno, infatti, la cantante ha iniziato a dedicarsi al rap, cambiando decisamente stile. Una scelta non sempre facile e che Giulia ha deciso comunque di assecondare per seguire i propri sogni e la propria natura.

A tutto ciò si è unito anche un cambio di look vero e proprio. Nota per i suoi capelli ricci, oggi Giulia sfoggia infatti un look diverso. È passata infatti da delle treccine bianche ad una capigliatura ondulata. E tutto un abbigliamento sicuramente più incline al nuovo genere che rappresenta.

Il suo è stato quindi un cambiamento che a tratti l’ha resa quasi irriconoscibile e che tanti artisti ben più famosi di lei avrebbero avuto timore di affrontare.

Un cambiamento che ha messo in luce il suo coraggio e con esso una grinta unica che forse ha sempre fatto parte di lei e che oggi è più che mai pronta ad emergere attraverso le sue scelte, sia estetiche che, ovviamente, musicali.