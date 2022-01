Sapete dove vivono Filippa Lagerback e Daniele Bossari? Un paradiso

Sapete dove vivono Filippa Lagerback e Daniele Bossari? La coppia vive in un posto assolutamente paradisiaco.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Insieme da anni, i due conduttori si sono sposati nel 2018 dopo la splendida proposta di matrimonio fatta da lui nella casa del Grande Fratello Vip. Un amore grande, cresciuto anno dopo anno, che ha saputo superare varie difficoltà e che, soprattutto, è stato coronato dalla nascita della figlia Stella di cui mamma Filippa e papà Daniele sono perdutamente innamorati.

Bellissimi, semplici e sempre più innamorati, Daniele Bossari e Filippa Lagerback vivono lontano dalle luci dei riflettori il loro amore proteggendolo da gossip e pettegolezzi vari, ma dove vive la splendida coppia?

Casa Filippa Lagerback e Daniele Bossari: meravigliosa nel cuore della Lombardia

Filippa Lagerback e Bossari vivono in Lombardia, precisamente a Varese in una splendida villa immersa nel verde. Innamorati della Lombardia, Filippa e Daniele hanno scelto di sposarsi nella regione in cui è nata e cresciuta la figlia Stella pronunciando il fatidico sì alle Ville Ponti, a Varese.

La coppia vive in una casa elegante e raffinata che rispecchia lo stile sia di Filippa Lagerback che di Daniele Bossari.

Esternamente, c’è un grande giardino in cui è possibile passeggiare e rilassarsi. All’interno, come fa sapere il portale Vivi Home, nel salone troviamo un divano colr senape, carta da parati che ricorda la vegetazione della giungla. I mobili, invece, sono in legno, molto semplici e in stile vintage mentre il pavimento è di marmo lucido.

LEGGI ANCHE —> Avete mai visto la casa di Cristina Marino e Luca Argentero? Un sogno

Amanti dei libri, in casa di Filippa e Daniele non può mancare un angolo dedicato alla libreria. La living room affaccia sulla sala da pranzo e tutti gli ambienti sono molto luminosi. Nella propria casa, inoltre, Daniele Bossari ha conservato una stanza in cui può lavorare. Una camera in cui è presente una grande libreria e in cui il colore predominante è il blu.

LEGGI ANCHE —> Avete mai visto la casa da sogno di Antonella Clerici? Meravigliosa

Un nido d’amore accogliente quello di Bossari e Filippa Lagerback che, oltre a trascorrere il loro tempo in casa, amano viaggiare e spesso tornano in Svezia, la terra di Filippa.