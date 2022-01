App, arrivano nuove funzionalità e strumenti per Snapchat

Snapchat non demorde. L’applicazione per la realizzazione di shot video lancia nuove funzionalità e strumenti. Fra cui anche gli adesivi. Scopriamo di più

Snapchat, l’applicazione capostipite che ha lanciato la funzionalità dei video brevi non demorde. Nonostante la concorrenza di TikTok e Instagram Stories, Snapchat continua a rilasciare aggiornamenti e miglioramenti per gli iscritti al social network.

La caratteristica principale di Snapchat è consentire agli utenti della propria rete di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore. La prima versione dell’app, da cui Snapchat si è in seguito evoluta, si basava sulla condivisione di foto da persona a persona grazie all’impostazione “Storie“, che permetteva di inserire sull’app contenuti che sarebbero spariti dalla piattaforma dopo 24 ore.

L’applicazione permette la condivisione della geolocalizzazione al proprio gruppo di amici; si tratta di una scelta volontaria richiesta dagli sviluppatori di Snapchat.

Da quel lontano 2011 sono passati dieci anni di attività e sono nati nuovi competitor. In particolare, per il decimo anno di vita sono state introdotte parecchie novità, tra cui i filtri per immedesimarsi in personaggi Disney e Gifting, una nuova funzione per consentire agli utenti di supportare i creatori di contenuti, attraverso le ‘Story Replies‘.

Le nuove funzionalità di Snapchat

Snapchat è un’app multimediale per smartphone e tablet ideata da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, studenti dell’Università di Stanford, nel settembre 2011.

Negli anni l’azienda ha cercato di rimanere sul mercato con numerosi aggiornamenti e strumenti aggiuntivi. Oltre agli aggiornamenti rilanciati nel 2011, Snapchat ha recentemente lanciato altre novità.

L’azienda social ha lanciato ulteriori aggiornamenti, volti a migliorare la comunicazione per chi usa le app Android e iOS. Con “Rispondi in chat“, si può evitare che le chat di gruppo “esplodano” di messaggi.

“Per Snapchat è importante fornire ai propri utenti una modalità divertente e responsabile per connettersi e garantire che i feedback rimangano sempre gentili ed educati. Per questo, le risposte ai sondaggi non saranno anonime” ha spiegato il social.

Snapchat ha introdotto la funzione di risposta in chat per rispondere ai singoli messaggi ricevuti nei gruppi, contestualizzando meglio il flusso della conversazione, senza sovrapposizioni. Arrivano anche le “Reazioni Bitmoji“, per lasciare che i navigatori possano esprimersi più efficacemente con la messaggistica effimera.

L’aggiornamento offre un modo veloce per reagire a qualsiasi messaggio, attraverso sette risposte emotive tra cui scegliere. Infine, gli “adesivi per sondaggi“, per arricchire con grafiche particolari i propri sondaggi da aggiungere anche alle Storie.