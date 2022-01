Ti senti improvvisamente giù? Tutta colpa del Blue Monday. Ecco i rimedi!

Ti sei svegliata di pessimo umore e ti senti giù di morale senza un’apparente motivo? Niente paura, la colpa è del Blue Monday. Ed oggi ti spiegheremo come affrontarlo.

Ormai sono anni che si parla di Blue Monday. Ciò nonostante molte persone non sanno ancora di cosa si tratti o come affrontarlo. Questa giornata è infatti stata coniata relativamente da poco e riguarda in modo esclusivo il terzo Lunedì del mese di Gennaio. Un giorno che, a detta di alcuni studiosi, è anche il più triste dell’anno.

Sentirsi giù senza un apparente motivo proprio in questa giornata, quindi, non ha un particolare significato. Ciò nonostante ci sono delle strategie che si possono mettere in atto per cercare di superarlo e, sopratutto, per sentirsi meglio. E tutto in attesa che arrivi il giorno dopo.

Blue Monday: i rimedi più efficaci che ti aiuteranno a viverlo al meglio

Il termine Blue Monday è stato coniato nel 2000 e si deve a Cliff Arnall, uno studioso che in base ad alcuni calcoli ha stabilito che il terzo Lunedì dell’anno è anche il più triste.

Si tratta di un momento nel quale ci si trova infatti del tutto fuori dal periodo delle feste, già stanchi del lavoro appena ripreso e ancora appesantiti dai chili di troppo accumulati durante le feste.

Per fortuna si tratta solo di un giorno o, per meglio dire, di un periodo. Studi successivi hanno infatti appurato che in realtà questo periodo di tristezza tenda a coprire un arco di tempo di più lungo che va solitamente dal 7 di Gennaio e fino ai primi di Febbraio.

Cerchiamo quindi di capire come agire per evitare di farsi sopraffare da tutto ciò, vivendo questa giornata (e quelle successive) al meglio delle proprie possibilità. Solo così, infatti, si potrà affrontare il Blue Monday nel modo giusto.

Concentrarsi su qualcosa di bello. Una singola giornata fa in fretta a passare, sopratutto se si evita di concentrarsi costantemente sul fatto che sia triste o che faccia deprimere. Sia oggi che nei giorni successivi è quindi importante pensare ad altro. In questo modo si potrà alleggerire l’atmosfera e scoprire che forse con qualche piccola astuzia le cose possono andare meglio di quanto si pensi.

Mangiare bene. Che si sia scelto di mangiare bene o di mettersi a dieta, in questa giornata è importante concedersi dei pasti sani e nutrienti. A maggior ragione, se ci si sente davvero giù ci si può concedere anche qualcosa di buono. In questo modo ci si riprenderà dalla tristezza che spesso arriva dopo le feste e che per tanti versi dipende dalla fine dei pasti super golosi ai quali si era ormai abituati.

Fare qualcosa che si ama. Non c’è niente di più bello di fare ciò che si ama. E come passare al meglio la giornata più triste del mondo se non facendo qualcosa che piace? Finito il lavoro si può quindi fare un po’ di shopping, ci si può fermare a prendere un caffè con un’amica o tornare a casa e godersi un dolcetto o la lettura di un buon libro. E se si ha un hobby in particolare, si può approfittarne per ritagliarsi del tempo da dedicargli. L’effetto sarà certamente positivo e rappresenta uno dei rimedi contro il Blue Monday.

Sentire una persona amica. Se i pensieri cupi sono tanti e non vanno proprio via, si può optare per sentire o vedere una persona amica. È importante, però, che questa sia anche una persona solare. In questo modo si riceveranno parole gentili e positive. Esattamente quelle di cui si ha bisogno per tirarsi su di morale e per contare al contempo di qualcuno con cui condividere i propri pensieri.

Progettare qualcosa di nuovo. Quando ci si sente giù, non c’è nulla di meglio che pensare al futuro in modo positivo. Ciò significa progettare qualcosa che piaccia e che aiuti a sognare in grande. Che si tratti di iscriversi ad un corso, di studiare una lingua nuova, di aprire un blog o di avviare un progetto ancora più grande, ciò che conta è mettersi in modo. In questo modo le energie positive scacceranno quelle decisamente negative e aiuteranno a sentirsi subito meglio.

Imparare ad applicare i rimedi giusti per il Blue Monday, offre la garanzia di poter vivere al meglio la propria giornata. Al contempo dona la possibilità di sperimentare in modo diverso un periodo dell’anno che si è soliti vivere male ma che grazie a queste semplici dritte risulterà certamente migliore.

Come spesso suggeriamo, qualora la tristezza dovesse essere eccessiva o protrarsi nel tempo, è sempre meglio cercare di capire l’esatta origine dei propri problemi. Cosa che si può fare con un professionista. E questo per agire sempre al meglio per la propria salute e per prendersi cura della qualità della propria vita.