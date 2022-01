Soleil al Grande Fratello Vip sfoggia le due tendenze più IN del momento!

Soleil al Grande Fratello Vip, durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso venerdì, ha indossato non una, bensì due tendenze, che saranno predominanti nei nostri look delle prossime stagioni! Di quali tendenze stiamo parlando?

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso venerdì in prima serata su Canale 5, è stata proprio come ce la immaginavamo: scoppiettante! Tante sono state le sorprese, e più volte siamo rimaste senza parola. Soprattutto per una cosa: il look super trendy di Soleil Stasi! Sapete che siamo su una guida di stile e che non ci sfugge proprio niente? Esatto! La bella e frizzante Soleil ha indossato per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip un look ricco di elementi trendy e interessanti per la moda primavera/estate 2022. Allora perché non vedere da vicino il look di Soleil e studiarlo da un punto di vista fashion? Ecco a voi la guida di stile più trendy di sempre, quella targata CheDonna, sul total look di Soleil Stasi al Grande Fratello VIP!

Se siete delle vere amanti della moda e del fashion non vi sarete perse neanche un minuto della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, perché alcuni concorrenti hanno un gusto in fatto di moda molto azzeccato e orientato verso le novità della moda futura!

Dopo tutto, la moda è ovunque, sta solo a noi coglierla!

Oggi avremo come protagonista di questa guida di stile targata CheDonna una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più amata in assoluto: Soleil Stasi!

Soleil, infatti, si è sempre differenziata dai suoi colleghi e amici, sia per il suo carattere esplosivo e senza freni, sia per il suo gusto in fatto di fashion. Più volte ha dimostrato di conoscere le ultime tendenze, con i suoi look trendy ed esuberanti, e continua a dimostrarlo!

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5 di venerdì scorso, Soleil ha indossato un look ricco di tendenze che riempiranno i nostri outfit estivi e primaverili! Quali sono queste tendenze?

Soleil al Grande Fratello Vip sceglie il rosa e il cut-out! Le due tendenze dell’estate 2022!

Il rosa e il cut-out saranno due degli elementi trendy delle prossime stagioni. Lo sapevate?

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo il total look indossato da Soleil al Grande Fratello Vip!

Soleil Stasi ha indossato un minidress aderente, maniche lunghe, con taglio cut-out sul fianco sinistro, completamente rosa shocking. L’abito è del brand The Andamane ed ha un costo di € 336,00. Ha abbinato il minidress ad un paio di tacchi dello stesso colore dell’ abito: un modello di scarpa a punta, con tacco a spillo, e inserti luminosi sulla tomaia e sui lacci alla schiava che adornavano la caviglia di Soleil. Scarpe del brand TwentyFour Haitch, per un costo di € 129,00.

Gli elementi più trendy del suo look sono stati, ovviamente, il colore scelto per il total outfit, il rosa shocking, che sarà prevalente nei nostri outfit primaverili ed estivi, e il taglio cut-out, tendenza già della scorsa primavera e sicuramente della prossima.

Oltre agli elementi trendy dell’abbigliamento, bisogna assolutamente parlare anche di hairstyle, perché Soleil non lascia nulla al caso. La protagonista di oggi, ha abbinato al suo total look rosa un’acconciatura che ha presentato delle onde piccole, e due piccole code subito dietro alla frangia/ciuffo. In questo modo il suo hairstyle presentava texture e volume, due componenti fondamentali delle tendenze estive in fatto di capelli!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il look trendy di Soleil Stasi al Grande Fratello Vip.

Alla prossima guida di stile, con tantissime novità in fatto di moda, e non solo!