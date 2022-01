Trucco labbra all’ingiù: fai sorridere le tue labbra con questa piccola astuzia

Il trucco per le labbra all’ingiù contiene delle piccole insidie. Soprattutto con i rossetti intensi sembriamo tristi: ecco come rimediare!

Quando il trucco labbra è molto appariscente si rivela sempre essere un’arma a doppio taglio. Mettendo le labbra in massima evidenza, infatti, vengono anche sottolineati piccoli difetti di forma e di simmetria.

Chi ha le labbra all’ingiù deve prestare particolare attenzione a questo tipo di make up proprio perché, se eseguito in maniera scorretta, potrebbe accentuare l’espressione apparentemente triste della bocca.

Si tratta di un problema molto comune, che non risparmia nemmeno le più famose dive di Hollywood come Angelina Jolie e Kristen Stewart. Queste due donne bellissime, infatti, tendono a prediligere un trucco labbra nude, in grado di “camuffare” la curva all’ingiù delle labbra o, almeno, a non metterla in risalto.

Questo significa che chi ha gli angoli della bocca che tendono verso il basso dovrebbe rinunciare al rossetto rosso? Assolutamente no! Ecco tutti i trucchi per metterlo bene!

Trucco labbra all’ingiù: tutti i segreti per labbra (quasi) sorridenti

Quando si parla di “labbra all’ingiù” raramente si parla di labbra dalla forma molto marcata, simile a quella di una C coricata sul fianco. Al contrario, chi ha le labbra all’ingiù di solito ha solo gli angoli cadenti, mentre la linea della maggior parte delle labbra è orizzontale.

Per questo motivo il modo corretto di eseguire il trucco sulle labbra all’ingiù è non colorare gli angoli della bocca o, meglio ancora, alterare leggermente la loro forma.

Per farlo, soprattutto se si hanno labbra molto lunghe, è cancellare gli angoli della bocca con il correttore.

I prodotti migliori sono quelli compatti e poco cremosi, adatti a un camouflage totale. Dopo aver scelto il colore più simile al nostro incarnato si dovrà applicare sugli angoli della bocca per cancellare pochissimi millimetri a destra e a sinistra.

Questo piccolissimo accorgimento farà sì che la bocca recuperi una forma meno triste e che appaia più orizzontale.

Al momento di procedere a colorare la labbra sarà necessario utilizzare una matita labbra molto appuntita per tracciare con precisione il contorno che poi si andrà a riempire con il rossetto o con la tinta.

Il contorno andrà tracciato a partire dagli angoli delle labbra, evitando la piccola zona truccata con il correttore. In pratica si dovrà truccare le labbra fino a un certo punto, eliminando proprio quei millimetri che le fanno apparire corrucciate.

Questo accorgimento andrà preso con la massima cura soprattutto lungo il labbro inferiore, che contribuisce più di quello superiore a delineare la forma della bocca.

Bisogna anche tenere conto che truccando le labbra in questo modo le loro proporzioni cambieranno. Le labbra sembreranno naturalmente più carnose e si potrà accentuare questo effetto ottico utilizzando l’ormai conosciutissima tecnica overline.

Un’ulteriore accorgimento che si potrà adottare per far sì che le labbra appaiano “all’insù” anche quando non si sorride è creare una piccolissima ala con il rossetto.

La tecnica è molto simile a quella che si utilizza per applicare l’eyeliner sulla palpebra. Una piccola ala, anche appena accennata, servirà a “sollevare” l’occhio facendo apparire lo sguardo più vispo.

Alla stessa maniera realizzare una piccola ala con la punta all’insù prima di arrivare alla zona coperta dal correttore darà alla bocca un’espressione leggermente sorridente. Questa tecnica, conosciuta come lip wings, è molto popolare tra le giovanissime.

In realtà può essere impiegata da donne di qualsiasi età, a patto di realizzarla come si deve. L’importante è fare in modo che si tratti di una piccola punta appena accennata: se fosse troppo visibile l’effetto sarebbe sgradevole e innaturale. Le labbra assomiglierebbero troppo a quelle di un pagliaccio! Meglio evitare!