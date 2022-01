Guendalina Tavassi, prima e dopo la chirurgia: com’era e com’è

Guendalina Tavassi, prima e dopo la chirurgia plastica: ecco com’era l’ex gieffina e com’è oggi, tutte le foto.

Guendalina Tavassi ha conquistato la ribalta partecipando all’undicesima edizione del Grande Fratello. L’avventura nella casa più famosa d’Italia le permette di diventare popolare e spiccare il volo. Dopo il Grande Fratello, infatti, Guendalina ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando ad altri reality come l’Isola dei Famosi, diventando opinionista e sfoggiando le proprie doti canore come concorrente di Tale e Quale show.

Sempre bellissima e in perfetta forma, Guendalina incanta i followers pubblicando su Instagram foto mozzafiato e non nascondendo di aver ceduto alla chirurgia estetica facendo dei piccoli ritocchi, ma com’era prima Guendalina? Andiamo a scoprirlo insieme.

Guendalina Tavassi: le foto prima della chirurgia, sempre bellissima

Guendalina Tavassi è sempre stata bellissima, ma nel corso degli anni, ha cambiato un po’ il proprio aspetto sottoponendosi a piccoli interventi. L’ex gieffina ha gonfiato leggermente le labbra, ha rifatto il seno e ha corretto un po’ il naso. Il risultato è un mix esplosivo di bellezza e seduzione. La Tavassi, dopo tre gravidanza, sfoggia un fisico assolutamente perfetto e che mette in risalto indossando abiti che le calzano alla perfezione.

Dopo tre gravidanze, Guendalina Ravassi ha deciso di sottoporsi ad un’operazione per ridurre il seno come aveva raccontato lei stessa. “Ho deciso di ridurlo per evitare che poi negli anni i tessuti cedessero troppo mio marito approva, è contento. Dice che così ho un tocco di classe. Che, una taglia come la sesta a me non stava bene, in un certo senso mi involgariva”, raccontava in una vecchia intervista.

“Sono molto insicura dal punto di vista estetico, per questo ho chiesto aiuto alla chirurgia. In passato mi sono rifatta il naso perché non mi piaceva. Per il resto qualche puntura di acido ialuronico alle labbra e sugli zigomi. Ora vorrei rifare il mento perché lo trovo troppo pronunciato. Ma per il momento non ci penso”, aveva spiegato in un’intervista come riporta Today.

Sia prima che dopo, tuttavia, la Tavassi resta assolutamente bellissima come scrivono anche i suoi fan commentano le foto pubblicate su Instagram.