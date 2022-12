È tornato l’italian bob, il caschetto anni ’60 inspirato alle vip del Bel Paese

Mai sentito parlare dell’italian bob? Questo taglio ha preso d’assalto i social e si sta diffondendo a macchia d’olio tra le star internazionali.

Molti non sanno cosa sia, altri ne hanno sentito parlare ma non hanno ben chiara la definizione. Fatto sta che l’italian bob ha invaso i social, diventando sempre più popolare, soprattutto negli ultimi mesi. Ovviamente molte di voi hanno già sentito parlare del tradizionale taglio bob, però ne esistono diversi modelli e l’italian bob è uno di questi.

Si tratta di un taglio di capelli innovativo, versatile e chic, spesso ispirato all’estetica degli anni ’60. Un taglio diventato popolare all’epoca da gradi presentatrici e attrici italiane come Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021. L’Italian bob è popolare per diversi motivi: è divertente, dinamico e chic, ma allo stesso tempo facile da acconciare ogni giorno.

Infatti è a bassa manutenzione. Molte persone lo hanno scelto per la sua praticità e per il suo look sofisticato ed elegante. Insomma, all’italian bob non manca proprio nulla. È un taglio adatto a chiunque e a qualsiasi tipo di capelli, visto che riesce brillantemente ad incorniciare il viso.

Scegli l’italian bob e lasciati ispirare dalla nostra gallery

Questo stile di taglio è stato coniato per la prima volta dai The Hair Bros, formati da Nick Latham e Sean Paul Nother. Questi ultimi affermano che l’acconciatura in questione consiste in una pesantezza, una scollatura e un volume che lo rendono tale. Viene tagliato con una tecnica unica per creare il suo aspetto naturalmente disfatto e il suo movimento.

In un video su TikTok i The Hair Bros hanno spiegato il processo di creazione, durante il quale ci si concentra su una lunghezza corta, angoli frontali intenzionali, una forma che incornicia il viso e un volume con una finitura morbida. L’Italian bob è un bob a lunghezza unica, appena più lungo di un bob normale, che termina appena sotto il mento. Le punte si arrotolano sotto o possono essere asciugate naturalmente. Lo scopo è quello di far sembrare i capelli più pieni e più spessi. Si tratta comunque di uno styling facile e quasi senza sforzo, il che significa che chiunque può realizzarlo.

Il bello di questo taglio è la sua versatilità. La pesantezza permette di ottenere quella sensazione di asciugatura all’aria quando viene lasciata al naturale, ma si può passare una spazzola per un cenno al glamour classico degli anni ’60. L’Italian bob può essere inserito in qualsiasi riga con lo stesso effetto e per ottenere il volume che tutti amiamo. La cosa migliore è che si può lasciare asciugare all’aria con pochi prodotti per capelli e lo si acconcia con la struttura e le onde naturali della chioma.

Poiché può essere sfilato in qualsiasi direzione, funziona anche se preferite una riga laterale, centrale o asimmetrica. Il modo in cui si sceglie di dividere i capelli offre un effetto unico di incorniciatura del viso con questo taglio. Quando non si asciuga il bob all’aria, lo stile è facile da lavorare anche con altri strumenti e prodotti per lo styling.