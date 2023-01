Come organizzare i vestiti senza armadio e trovare subito ciò che cerchiamo

Tante cose da fare, casa piccola ed un sacco di vestiti ed accessori che non sappiamo dove mettere. c’è chi è in procinto di traslocare e chi ha da poco avuto un bambino, in tutti questi casi dobbiamo arrangiarci e continuare a sognare una cabina armadio.

Sono sempre di più le aziende che pensano all’organizzazione del guardaroba e non necessariamente su misura che, naturalmente, avrebbe costi elevati. Ci sono scatoloni trasparenti in plastica che ci aiutano nel capirne il contenuto a colpo d’occhio ma che non sono il massimo dell’ordine, si potranno in caso scegliere omini portaabiti per la camera ma che non potrebbero reggere i cambi per la settimana e sono anche un po’ datati. Scopriamo oggi come aggiustare i nostri preziosi capi d’abbigliamento che non meritano di essere portati in cantina ma sfoggiati perché a portata di mano.

Dovendo pensare a dove posizionare fisicamente gli abiti da tutti i giorni per apparire più giovane, quelle di seguito sono tutte ottime idee.

Organizzare il nostro guardaroba senza armadio è possibile

L’appendiabiti con stender regolabili in acciaio inox su ruote di Maison du Monde è un classico per chiunque abbia lavorato nella moda o in uno showroom. Pratico sia durante uno shooting che in casa nostra, è anche economico (costa 38,95 euro) è smontabile in base alla necessità e permette di portare un buon numero di capi.

Interamente un bambù, l’appendiabiti Multi-purpose a tre piani di Unbranded (84 euro), è ottimo per sistemare borse, coperte e vestiti lunghi. Il fatto che si mimetizzi con l’ambiente domestico è un plus. Le ruote, anche in questo caso, consentono di posizionarlo e spostarlo con semplicità.

Scontato del 34% – ed in vendita quindi a soli 6,50 euro – la custodia su Kasanova di Domopak è un vero e proprio organizer per borse da appendere alla parete. Come sappiamo, è di fondamentale importanza che mantengano la forma originale quindi servono il giusto spazio e qualcosa di adatto a garantirne il volume delle stesse.

Creato da H2Onde ed in vendita su Etsy a 128 euro, il porta abiti fatto letteralmente a tronchi è da muro e consiste in una cornice spessa bianca dallo stile shabby e da quattro grossi rami al suo interno. Si può considerare anche come regalo.

I contenitori di Homi&Co. (su Amazon a 78,45 euro) andranno bene sia dentro al nostro armadio che fuori. Componibili e di diverse misure, sono basic e molto capienti.

Lo spazio è davvero prezioso e quando se ne ha poco ne capiamo a fondo l’importanza. Anche per questo, l’organizzazione è fondamentale!

Silvia Zanchi