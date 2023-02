Problemi di forfora? Evita questi errori e agisci così. Il risultato sarà super!

Scopri quali sono gli errori da non fare mai in caso di forfora. Agendo nel modo giusto riuscirai a contrastarla!

La forfora è un problema che nel corso della vita può presentarsi più volte e per i motivi più disparati. Indipendentemente dalla sua natura (può essere sia grassa che secca), si tratta ovviamente di una situazione che può creare fastidio e disagio. Per questo motivo, il primissimo istinto è quello di attaccarla al fine di farla sparire. Un gesto comprensibile ma che spesso può recare più danni di quanti si immagini. La forfora, infatti, rende la cute più sensibile e delicata e accanirsi con lavaggi continui e strofinamenti costanti può addirittura peggiorare la situazione.

Se ti sembra di rileggerti in queste righe, puoi tirare un sospiro di sollievo perché non sei sola. Anzi, la tua è una situazione fin troppo comune e, fortunatamente, risolvibile. Ciò che conta è agire nel modo giusto evitando quegli errori che tutti compiamo almeno una volta ma che non portano ad alcun risultato. E, trovando al contempo soluzioni come il rimedio naturale contro la forfora. Ideali per contrastarla in modo delicato.

Gli errori da non fare mai in caso di forfora

Come già accennato, la forfora si presenta a prescindere dal nostro volere e persino indipendentemente dal numero di shampoo. Si tratta infatti di un lievito che è sempre presente nella cute ma che in alcuni casi tende ad emergere per via di disequilibri ormonali, stress, alimentazione errata, etc…

La prima mossa giusta da compiere sarebbe quindi quella di rivolgersi da un dermatologo al fine di capire la causa e provvedere cambiando (se serve) stile di vita ed usando prodotti specifici ed in grado di debellarla. Nell’attesa, è bene evitare anche alcuni errori che sono prima di tutto quello di sentirsi in colpa. Ok al disagio che spesso è causato dalla polvere bianca che ci si trova sui vestiti. Nel provarlo, però, è sempre bene ricordare che non sei sola e che non hai alcuna colpa. Come tutti, troverai anche tu la soluzione giusta. Inoltre stressarti potrebbe peggiorare la situazione. In caso di forfora quindi, prendi un bel respiro e agisci senza appesantire il tuo carico emotivo.

Detto ciò, dovrai continuare a lavare i capelli con garbo. Evita quindi di strofinarli con forza perché rischi solo di far squamare maggiormente la cute e di ritrovarti con il doppio della forfora. Se ti è già successo sai certamente di cosa stiamo parlando e converrai con noi che è un risultato a dir poco spiacevole. Meglio quindi lavare i capelli con prodotti naturali (l’olio d’oliva sembra aiuti a ridurla) e attendere la visita dal dermatologo.

Allo stesso tempo, dovresti evitare di portare cappelli, guanti, bandane e accessori volti a nasconderla. Il calore che producono la faranno solo aumentare. Se non sei solita portarli perché ti piace, si tratta quindi di un altro errore che sarebbe meglio non compiere.

Come agire in caso di forfora

Ora che hai visto quali sono gli errori da non fare, possiamo iniziare a parlare dei gesti che è meglio compiere. Il primo, come già detto, è quello di rivolgerti ad un esperto che saprà dirti qual è il problema che ha scatenato la forfora, aiutandoti così a trovare un rimedio che funzioni.

Nell’attesa è meglio lavare i capelli con prodotti naturali. Puoi usare del bicarbonato per una leggera esfoliazione dell’olio da applicare prima dell’ultimo risciacquo per ridurre la forfora. Shampoo e balsamo dovrebbero essere il più possibile privi di parabeni e sostanze chimiche. Quando passi all’asciugatura, dovresti preferirne una al naturale ed evitare le temperature troppo calde che, come già accennato, rischiano di peggiorare la situazione. Anche la cura della chioma andrà modulata. Meglio non spazzolarla di continuo in modo da non stimolare troppo le ghiandole sebacee. Una volta al mattino e una alla sera sarà più che sufficiente e consentirà ai tuoi capelli di restare più puliti a lungo.

Seguendo queste dritte il problema della forfora non peggiorerà più e andrà riducendosi pian piano. Il tutto garantendoti una chioma sempre più sana e bella da vedere. E tutto limitando anche il fastidioso prurito che spesso si accompagna alla forfora.