Romantica e moderna con la nail art perfetta per la primavera: il pink è top!

Per unghie da capogiro in primavera, scegli le nail art più belle ispirate al romanticismo ma con un pizzico di modernità: il rosa non può mancare, scopri le più belle.

Anche se San Valentino è ormai già passato, c’è un popolo di romantiche che continuano a restare affascinate da cuoricini di ogni genere. Un po’ di dolcezza non fa mai male, neppure quando la festa degli innamorati è già stata superata. Ecco perché possiamo affermare con certezza che una nail art dal tono sognante si adatterà bene anche alla primavera.

I colori che fanno pensare alla bella stagione sono sicuramente quelli pastello, con una predilezione particolare per l’intramontabile pink. Se non ne avete abbastanza di San Valentino, rivisitate questo tema con dei design in cui i cuoricini regnano sovrani. Il trucco per rendere il look sempre attuale però, è mixare il romanticismo con un po’ di modernità.

Essere al passo coi tempi e sfoggiare una nail art da far invidia a tutte, significa portare sulle unghie i trend più amati del momento. Tuffiamoci allora alla scoperta di un mondo fresco e primaverile, ma immerso nella magia dell’amore. Spoiler Alert: i vostri amati cuori non mancheranno!

Come rendere attuali le unghie romantiche: le più belle ispirazioni per la primavera

La primavera è alle porte e l’appuntamento dalla nail artist è in vista? Concedetevi di sognare ancora un po’ tirando fuori la bimba romantica che è in voi. Per il giusto spunto che vi serviva esploreremo le tendenze più amate e moderne, ma interpretate in una versione perfetta per la primavera, in quanto a colori e soggetti. Vi convincerete in un batter d’occhio a farle vostre per la prossima stagione.

Nel 2023 le unghie stile cartoon non possono proprio mancare. Reinterpretatele in una versione pink perfetta per primavera, con l’effetto fumetto realizzato grazie a un gioco di contrasti sui toni del rosa. Il dettaglio super romantico sono dei minuscoli cuoricini che adornano le unghie con semplicità ed eleganza. Effetto matt per renderle ancora più glamour.

Una nail art stile baby vi conquisterà in primavera. Mettete da parte ogni timidezza e lasciate libero sfogo allo spirito infantile (e appassionato di Barbie) che nascondete dentro di voi. Il rosa anche questa volta è la nuance perfetta per creare questo look, mentre sulle unghie compaiono nuvole e cuoricini, degni del diario di scuola di una bimba.

Il nude non passa mai di moda. Se non amate esagerare con i colori e le nail art, concedetevi un pizzico di romanticismo con questo stile sofisticato e chic. Le unghie si alternano sui toni del bianco e del beige, mentre una di esse fa da base a dei semplicissimi elementi decorativi. Sono tre cuoricini di grandezza diversa, a diventare protagonisti della scena sulle mani.

Utilizzatissima negli ultimi tempi, la tecnica della micropittura è davvero amatissima in ambito nail art. Si tratta di design perlopiù realizzati a mano libera, composti da macchie di colore, linee, pennellate e puntini. Il tutto, in questo caso, è interpretato con i toni del rosa, con un contrasto tra unghie matt e unghie glossy. Per un look originale in primavera, scegliete questo mix perfetto tra dolcezza e carattere. Anche questa volta, non dimenticate i cuoricini!